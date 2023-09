Rachaduras gigantescas no Arizona, Utah e Califórnia deixam os EUA em alerta

Nos últimos meses, rachaduras gigantescas se abriram em estados como Arizona, Utah e Califórnia. Cientistas alertam que as fissuras são sinais de tensão na Terra e que provavelmente foram provocadas pelo excesso de bombeamento de água subterrânea nos Estados Unidos.



A água subterrânea é uma das principais fontes de água doce na Terra. Ela é responsável por fornecer quase metade de toda a água potável e cerca de 40% da irrigação global. Mas como qualquer outro recurso do nosso planeta, precisa ser utilizado com moderação. Não é o que está acontecendo nos Estados Unidos.

As autoridades do país estão bombeando tanta água subterrânea que o solo está começando a se abrir em partes do sudoeste do país. Essas rachaduras chegam a medir vários quilômetros e geram um alerta sobre a situação.



Rachaduras são sinal de desgaste da Terra



Segundo especialistas, as fissuras são um sinal de que estamos bombeando a água subterrânea mais rapidamente do que a Terra pode reabastecer naturalmente.



Quando muita água subterrânea é retirada dos aquíferos naturais abaixo da superfície, isso faz com que a terra caia e crie essas rachaduras.



As grandes falhas cercam áreas planas de solo que afundaram ao perderem o suporte das águas subterrâneas, segundo informações da ScienceAlert.



Elas geralmente ocorrem nas bacias entre montanhas e podem danificar casas, estradas, canais e represas, bem como causar a morte do gado e dos seres humanos.



Hoje, existem mais de 270 quilômetros de rachaduras mapeadas pelo Arizona Geological Survey.



Crise nacional sem precedentes



Uma investigação recente do jornal New York Times observou que as fissuras são evidências de uma crise nacional nos EUA. A publicação investigou os níveis de água em dezenas de milhares de locais no país e informou que os aquíferos, que abastecem cerca de 90% dos sistemas de água nos Estados Unidos, estão sendo esgotados de uma forma tão severa que podem não ser capazes de se recuperar.

Quase metade dos locais monitorados “diminuiu significativamente” nos últimos 40 anos. E quatro em cada 10 locais atingiram “mínimos históricos” na última década, à medida que o bombeamento de água subterrânea supera a reposição de água. Os aquíferos podem levar séculos ou até milhares de anos para se recuperar.



O problema se torna ainda mais grave em função das mudanças climáticas no planeta. À medida que as temperaturas globais aumentam, os rios diminuem, forçando os agricultores a depender ainda mais das reservas de água subterrânea.

O rio Colorado, que fornece água doce para agricultores em todo o Sudoeste, incluindo o Arizona, já diminuiu quase 20% desde 2000. E se as temperaturas continuarem aumentando até 2050, como previsto pela ciência, isso poderia reduzir o fluxo do rio de 10% a 40%, de acordo com o The Climate Reality Project.



A falta de regulamentação sobre o bombeamento de águas subterrâneas é apontada como uma das explicações para o atual cenário nos EUA. Não há uma lei federal sobre o assunto, e os estados têm regras que normalmente não são respeitadas.



Fonte: Olhar Digital.