Presidente da Câmara dos EUA pede a abertura de impeachment contra Biden

O presidente da Câmara dos EUA, Kevin McCarthy, anunciou o inquérito de impeachment do presidente Biden. A medida ocorre no momento em que McCarthy enfrenta pressão crescente de um bloco de republicanos conservadores de linha dura.



“Hoje, estou instruindo nossos comitês a abrir um inquérito formal de impeachment contra o presidente Joe Biden”, disse.



Os comitês de Justiça, Supervisão e Tributário da Câmara vão investigar se Biden cometeu abuso de poder, corrupção e obstrução.



Há meses, republicanos já investigam se o presidente se beneficiou de negócios que o filho, Hunter Biden, teve com uma empresa de energia ucraniana. De 2014 a 2019, Hunter integrou o conselho da companhia Burisma - envolvida em escândalos de corrupção na Ucrânia.

Na mesma época, Biden, como vice-presidente, liderou um esforço para combater a corrupção no país europeu - que vivia uma crise política. E defendeu a saída do procurador-geral ucraniano, também envolvido em denúncias de corrupção. Ele acabou afastado pelo parlamento em 2016.

As investigações, até agora, não encontraram evidências de que Biden tenha tentado beneficiar o filho ou a empresa em que ele trabalhava.

A oposição investiga se o governo Biden tentou proteger Hunter e esconder provas de inquéritos judiciais.

Há cinco anos, o Departamento de Justiça investiga o filho do presidente por sonegação de impostos, em 2017 e 2018, e também por ter comprado uma arma de fogo, em 2018, sendo usuário de drogas - o que não é permitido pela lei americana.

A decisão final sobre abrir ou não um processo de impeachment cabe ao plenário da Câmara.

A Casa Branca acusou o presidente da Câmara de estar envolvido no pior tipo de política extremista. Um porta-voz do governo lembrou que os republicanos investigam o presidente há nove meses e não encontraram nenhuma evidência de irregularidade até agora.

O presidente Joe Biden, que disputa a reeleição, procura manter distância dos problemas judiciais do filho.

Fonte: Reuters.

I am directing our House committees to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. Over the past several months, House Republicans have uncovered serious and credible allegations into President Biden’s conduct—a culture of corruption. https://t.co/3uoDlUB3Sy