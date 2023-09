Fentanil: nova onda de overdoses mata quase 300 por dia nos EUA

Cada vez mais americanos morrem por overdose de fentanil, à medida que uma nova onda da epidemia de opioides começa a se espalhar pelas comunidades dos quatro cantos do país, aponta um estudo divulgado recém-publicado por pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).



O trabalho examina as tendências nas mortes por overdose no país entre 2010 e 2021, utilizando dados compilados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA. Praticamente todos os cantos dos EUA — do Havaí a Rhode Island — foram tocados pelo fentanil.



Há seis anos, os Estados Unidos testemunharam um marco sombrio: pela primeira vez, as overdoses mataram mais de 100 mil pessoas em todo o país num único ano. Dessas mortes, mais de 66% estavam ligadas ao fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais poderoso que a heroína. O fentanil é um produto farmacêutico que pode ser prescrito por médicos para tratar dores intensas.



Atualmente, quase 300 pessoas morrem por dia no país por overdose de fentanil. O estudo identificou que Alasca, Virgínia Ocidental, Rhode Island, Havaí e Califórnia como os Estados com as taxas mais elevadas de mortes por overdose em que há mistura de fentanil e estimulantes. Esses locais têm taxas historicamente altas de uso de drogas. Com a chegada do fentanil, esse consumo tornou-se ainda mais letal.



Aumento nos últimos anos



O abuso de fentanil em combinação com outras drogas marca o início de uma "quarta onda" da crise nos EUA, avaliam os pesquisadores.



A primeira onda de overdoses aconteceu no final dos anos 1990, com mortes por opioides com prescrição médica. Em 2010, houve uma segunda onda de overdoses, dessa vez causadas por heroína. E em 2013, surgiu uma terceira onda, graças à proliferação de drogas ilícitas análogas ao fentanil.



Em 2010, menos de 40 mil pessoas morreram por overdose de drogas em todo o país, e menos de 10% dessas mortes estavam ligadas ao fentanil. Naquela época, as mortes eram causadas principalmente pelo uso de heroína ou opioides prescritos por profissionais de saúde.



A mudança de cenário é detalhada no estudo. Atualmente, a maior parte do fentanil ilegal encontrado nos EUA é traficado a partir do México e usa produtos químicos provenientes da China, de acordo com o Drug Enforcement Administration (DEA), órgão federal encarregado da repressão e do controle de narcóticos.



Fonte: BBC.