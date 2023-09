Brasileiro enfrenta sua primeira corrida 42km na Maratona de Chicago

Brasileiros que moram nos Estados Unidos estão cada vez mais adeptos às corridas de ruas. Essa atividade física ganha a cada ano mais participantes e atrai pessoas de todas as idades e de qualquer porte físico.

Na Flórida, muitos brasileiros já estão se preparando para participar de uma das principais maratonas dos EUA, a Maratona de Chicago, que acontece no dia 8 de outubro. Um deles é o corredor amador e membro do Cross Fit Deerfied Beach, Bruno Barros, 39 anos, que enfrenta mais um desafio em sua jornada nos EUA.

Praticante do Crossfit há mais de 4 anos, em entrevista ao Gazeta News, Bruno disse que também se apaixonou pela corrida de rua, e depois de participar de algumas corridas amadoras temáticas na Flórida, resolveu encarar o desafio de grandes maratonas, e investiu em treinar corretamente com profissionais capacitados, para encarar sua primeira maratona de 42km em Chicago.

Por ser um atleta dedicado e focado, foi convidado a integrar o grupo de corredores profissionais e participar de um treinamento intensivo durante um "camping" de 4 semanas em um dos locais mais procurados por corredores olímpicos nos EUA para treinamento - na região de Denver, no Colorado.

Bruno treina com o brasileiro Daniel Chaves (atleta olímpico), corredor com mais de 20 anos de experiência e técnico da "My Olympic Coach". E com os corredores experientes o venezuelano, Luís Orta, e os irmãos colombianos Ivan e Mauricio Gonzales.

"São pelo menos de 2 a 3 horas de treinos diariamente e, aos domingos, são mais extensos, devido ao tipo de competição. Uma maratona de 42km exige boa preparação e dedicação, destaca. "São alguns meses de treinos longos e intensos, alimentação equilibrada e até alguns ajustes na vida social para encarar esta prova."

Em 2 anos dedicado às corridas de rua, ele já participou das Meia Maratonas de New York, São Francisco e Philadelphia. E também em uma das mais importantes e maior dos EUA, a de 10km de Atlanta (PeachTree Road Race). Na categoria 5km, também correu em Boston, onde teve uma excelente performance e resultado.

