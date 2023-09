Mais estudantes terão refeições escolares gratuitas nos EUA

Mais estudantes em escolas que atendem comunidades de baixa renda serão elegíveis para receber café da manhã e almoço gratuitamente, de acordo com uma mudança de regra anunciada nesta terça-feira, 26, pelo Departamento de Agricultura dos EUA.



Nas escolas onde 25% das famílias participam de benefícios públicos baseados na renda, como o Programa de Assistência Nutricional Suplementar, o governo federal agora cobrirá o custo das refeições gratuitas para todos os alunos matriculados. Anteriormente, o limite de qualificação era de 40%.



Aproximadamente 3.000 distritos escolares adicionais que atendem a mais de 5 milhões de estudantes serão agora elegíveis, disseram as autoridades.



“Embora ainda haja mais trabalho pela frente para garantir que todos os alunos do ensino fundamental e médio do país possam ter acesso a refeições escolares saudáveis sem nenhum custo, este é um passo significativo no caminho em direção a esse objetivo”, disse Stacy Dean, subsecretária adjunta de Alimentos do USDA. , Nutrição e Serviços ao Consumidor.

Durante a pandemia, o Congresso tornou temporariamente as refeições universais gratuitas para todos os alunos, mas isso acabou no ano passado. Outros programas federais que forneciam assistência alimentar direta às famílias também diminuíram face ao aumento dos preços dos alimentos, colocando pressão sobre os orçamentos familiares e deixando algumas crianças com fome.

Enquanto isso, oito estados – Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Novo México e Vermont – disponibilizaram refeições escolares gratuitas para todos os alunos, independentemente da renda.



A nova regra ampliará o acesso a refeições universais por meio de um programa conhecido como Community Eligibility Provision, ou CEP. Em vez de exigir que as famílias preencham pedidos individuais de refeições gratuitas ou a preço reduzido, as escolas participantes no programa recebem financiamento federal com base em dados de rendimento, com dinheiro local ou estatal a preencher quaisquer lacunas no custo da oferta de refeições a todos os alunos. Os defensores dizem que a redução dos encargos administrativos, como os pedidos, ajuda a garantir que as crianças não passem fome.



O secretário da Agricultura, Tom Vilsack, disse que a mudança nas regras é um passo em direção ao cumprimento da promessa de refeições escolares saudáveis para todos.



Fonte: Associated Press.