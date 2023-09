Target anuncia fechamento de 9 lojas nos EUA por aumento de roubos e insegurança

A Target disse na terça-feira, 26, que fechará nove lojas em quatro estados, incluindo uma no bairro East Harlem, em Nova York, e três na área da baía de São Francisco, Califórnia, dizendo que o roubo e o crime organizado no varejo ameaçaram a segurança de seus trabalhadores e clientes.



Os fechamentos, que entrarão em vigor em 21 de outubro, também incluem três lojas em Portland, Oregon, e duas em Seattle. A Target disse que ainda terá 150 lojas abertas nos mercados onde os fechamentos estão ocorrendo. Afirmou que oferecerá aos trabalhadores afetados a oportunidade de transferência para outras lojas.



“Sabemos que as nossas lojas desempenham um papel importante nas suas comunidades, mas só poderemos ter sucesso se o ambiente de trabalho e de compras for seguro para todos”, afirmou a Target num comunicado.



A empresa investiu pesadamente em estratégias para prevenir roubos, como contratar mais trabalhadores de segurança, usar serviços de guarda terceirizados e instalar ferramentas de dissuasão de roubo, como trancar mercadorias. Também treinou líderes de lojas e membros da equipe de segurança para se protegerem e reduzirem possíveis problemas de segurança.



Mas observou que ainda enfrentava “desafios fundamentais” para operar as lojas com segurança – e o desempenho empresarial nos locais previstos para encerramento era insustentável.



No ano passado, as perdas por roubo foram estimadas em algo entre US$ 700 milhões e US$ 800 milhões. Segundo a empresa, as perdas neste ano fiscal poderão ultrapassar os 1,2 mil milhões de dólares. Além de roubo, os incidentes violentos contra trabalhadores nas lojas Target aumentaram 120% nos primeiros cinco meses do ano em comparação com o mesmo período do ano anterior.



Embora o encerramento de lojas represente apenas uma fração das 1.900 lojas que a Target opera em todo o país, a medida sublinha os desafios que os varejistas enfrentam na redução de roubos nas lojas, na proteção dos seus trabalhadores e clientes e na manutenção de localizações em áreas que podem ter poucas alternativas de compras.



Fonte: NBC Miami.