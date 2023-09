Verme cerebral parasita é encontrado em mais cidades dos EUA

Os cientistas alertam que um verme cerebral parasita que pode ser ingerido através de produtos contaminados tem sido encontrado em mais estados do Sudeste dos Estados Unidos.



O verme pulmonar de rato, Angiostrongylus cantonensis, é normalmente encontrado no Sudeste Asiático e nas ilhas do Pacífico, mas de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças foi identificado mais recentemente em mais estados americanos. Casos já foram relatados no Texas, Louisiana, Alabama, Flórida e Atlanta, na Geórgia.



Embora o parasita possa infectar humanos, ele não pode se reproduzir no corpo humano. Pode, em alguns casos, causar sintomas graves, como infecção intestinal, mas não é mortal, até então. Uma pessoa infectada não pode infectar outras pessoas e o verme morre após alguns dias mesmo sem tratamento.







Ratos infectados eliminam larvas do parasita nas fezes. Caracóis e lesmas são infectados pela ingestão das larvas. Essas larvas amadurecem em caracóis e lesmas, mas não se tornam vermes adultos. Os ratos comem caracóis ou lesmas infectados e as larvas amadurecem para se tornarem adultas. Veja a ilustração do CDC.







Sim. As pessoas podem ser infectadas em circunstâncias incomuns. No entanto, mesmo infectadas, a maioria das pessoas se recupera totalmente sem tratamento.



As pessoas podem ser infectadas comendo caracóis crus ou mal cozidos ou lesmas infectadas com este parasita. As pessoas também podem ser infectadas ao comer produtos crus, como alface, que contenham um pequeno caracol ou lesma ou parte de um.



Descobriu-se que certos animais, como camarões de água doce, caranguejos ou sapos, estão infectados com larvas do parasita. É possível que a ingestão de animais mal cozidos ou crus infectados possa resultar na infecção de pessoas, embora a evidência disso não seja tão clara quanto a ingestão de caracóis e lesmas infectados. Os peixes não transmitem esse parasita.







Algumas pessoas infectadas não apresentam sintomas – ou apresentam apenas sintomas leves que não duram muito. Às vezes, a infecção causa um tipo raro de meningite chamada meningite eosinofílica. Os sintomas podem incluir dor de cabeça, rigidez no pescoço, formigamento ou dor na pele, febre baixa, náuseas e vômitos.



Fonte: WFTV9.