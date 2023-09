Powerball acumula em quase $1 bilhão; brasileiros podem jogar on-line

O jackpot da Powerball acumulou e subiu para cerca de $925 milhões na quarta-feira, 27, depois que ninguém acertou todos os números para reivindicar o prêmio principal, de acordo com o site da loteria.



Os números sorteados foram 1-7-46-47-63 com uma Powerball de 7. O jackpot acumulado era de $850 milhões. Embora não tenha havido um vencedor do jackpot no sorteio de quarta-feira, houve mais de 1,8 milhão de bilhetes vencedores em todo o país, disse a Powerball em um comunicado.



O próximo sorteio acontece no sábado, 30. Será o nono maior prêmio de loteria dos EUA e o quarto jackpot de 2023 a entrar na lista dos 10 maiores prêmios da Powerball e Mega Millions. O último jackpot da Powerball foi ganho em 19 de julho, quando um apostador da Califórnia ganhou o prêmio principal de $1,08 bilhão.



A opção em dinheiro para o sorteio de sábado, 30 de setembro, agora é de US$ 432,4 milhões.



O próximo sorteio será às 22h59 horário do leste dos EUA no sábado e será transmitido no site da Powerball e em estações de televisão de todo o país a partir do estúdio de sorteio da Loteria da Flórida em Tallahassee.



Os bilhetes da Powerball são vendidos em 45 estados, Washington, D.C., Porto Rico e Ilhas Virgens dos EUA. Alabama, Alasca, Havaí, Nevada e Utah não participam da loteria.



