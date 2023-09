Comissão de Segurança desaprova marca de berços portáteis 5 em 1 por riscos a bebês

Os reguladores federais de segurança estão pedindo aos pais e outros cuidadores que parem de usar berços portáteis Rocker 5 em 1 por risco de asfixia, estrangulamento e queda.



Os berços vendidos online no Walmart.com e em outros sites não atendem aos padrões federais de segurança para produtos para bebês e não exigem marcações, rótulos e instruções, disse a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo na quinta-feira, 28.



Os berços e suas embalagens também não possuem etiquetas de rastreamento exigidas para produtos infantis, segundo a agência. Eles são fabricados na China e foram importados pela Rev Grace Import, com sede em Pleasant Hill, Missouri, que não coopera com a agência e não oferece uma solução para os clientes, de acordo com o CPSC.

A CPSC orienta que os proprietários dos berços os desmontem e joguem fora os pedaços.

Os berços verdes e cinza foram listados como berço Rocker 5 em 1 na embalagem do produto. As marcações "Ya.Ya.Ya, 5IN1UPC Código 09331849600139, 01 Rock Sleeper, 02 Dream Center, 03 Cosy Seat, 04 Travel Bassinet, 05 Rock & Play, Made in China e Age 1-36 meses" também aparecem na embalagem , segundo a agência.

O alerta chega mais de um mês depois que o CPSC votou para expandir as proteções na Regra de Produtos para Sono Infantil de 2022 da agência para incluir disposições da Lei do Sono Seguro para Bebês. A medida proíbe protetores de berço – responsabilizados por pelo menos 107 mortes infantis entre 1990 e 2016 – e travessas inclinadas, como o recalled Rock n' Play da Fisher-Price, ligados a mais de 100 mortes.

Outras orientações do CPSC para pais e responsáveis:

- O melhor lugar para uma criança dormir é em uma superfície firme e plana em um berço;

- Use apenas um lençol firme e nunca adicione cobertores, travesseiros ou almofadas de berço acolchoadas no espaço de sono do bebê;

- Os bebês devem sempre ser colocados de costas para dormir;

- Os bebês que adormecem numa posição inclinada ou vertical devem ser transferidos para um local seguro com uma superfície firme e plana.