Flórida ultrapassa Nova York como o segundo mercado imobiliário mais valioso do país

A Flórida ultrapassou o estado de Nova York como o segundo mercado imobiliário mais valioso dos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa realizada pelo site imobiliário Zillow.

O Sunshine State viu o valor de seus imóveis residenciais disparar US$ 160 bilhões no período de um ano iniciado em junho de 2022, de acordo com a pesquisa.

A procura de viver na Flórida aumentou desde o auge da pandemia do coronavírus, que viu um êxodo em massa de residentes do estado azul, fartos dos elevados impostos, do aumento das taxas de criminalidade e das onerosas restrições de bloqueio que mantiveram empresas e escolas fechadas por longos períodos de tempo.

A Califórnia manteve o seu estatuto de mercado imobiliário residencial mais caro do país, embora o valor das propriedades tenha caído 3,3% desde junho do ano passado, de acordo com dados citados pela Bloomberg News.

No geral, as casas na Califórnia, o estado mais populoso do país, valem um total de 10,175 biliões de dólares.

A Flórida saltou para o segundo lugar superando o Empire State, de acordo com Zillow. O parque habitacional da Flórida vale 3,8 bilhões de dólares, em comparação com os 3,69 bilhões de Nova Iorque.

Texas (US$ 3,39 trilhões), Nova Jersey (US$ 1,85 trilhão), Massachusetts (US$ 1,73 trilhão), Washington (US$ 1,7 trilhão), Pensilvânia (US$ 1,56 trilhão), Carolina do Norte (US$ 1,4 trilhão) e Virgínia (US$ 1,38 trilhão) completam o top 10.

De acordo com Zillow, o valor total da habitação aumentou em todo o país em mais de 2,6 bilhões de dólares no ano passado - apesar das taxas de juro altíssimas e da falta de oferta no mercado.

O boom imobiliário da Flórida catapultou Miami para as cinco principais áreas metropolitanas classificadas de acordo com o valor do parque habitacional, de acordo com Zillow.

O valor das residências na área metropolitana de Miami aumentou 8,6% desde junho do ano passado, segundo a Zillow.

O terceiro mercado imobiliário mais valioso é São Francisco, embora a cidade tenha visto o valor dos imóveis residenciais despencar 8,8% desde o ano passado. As casas em São Francisco valem um total de 1,8 biliões de dólares - ou 176 mil milhões de dólares menos do que a soma do ano passado.

Várias cidades do sul da Flórida foram identificadas como alguns dos mercados imobiliários mais saudáveis de 2023, de acordo com um relatório do WalletHub de agosto. Comparando as grandes cidades, o mercado imobiliário de Miami ficou em 19º lugar.

Port St. Lucie também foi classificada como o 5º melhor mercado imobiliário de médio porte. Outras cidades de médio porte do sul da Flórida de alto escalão na lista foram Hialeah (nº 32), Cape Coral (nº 36) e Pembroke Pines (nº 45).

Foram comparadas 300 cidades dos EUA com base em 17 métricas.

Fonte: The New York Post.