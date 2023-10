Governo de NY anuncia 18.000 vagas de empregos para imigrantes

A Governadora de Nova York, Kathy Hochul, anunciou que o Departamento do Trabalho do Estado conseguiu mais de 18.000 vagas de emprego com quase 400 empregadores que estão dispostos a contratar imigrantes e requerentes de asilo que tenham alcançado o estatuto de trabalho legal nos Estados Unidos.

O governo concentrou-se em garantir o estatuto de trabalho legal para imigrantes e requerentes de asilo, incluindo pressionar com sucesso o governo federal para conceder o Estatuto de Proteção Temporária a indivíduos da Venezuela, para que estes indivíduos possam deixar o sistema de abrigo e começar a viver de forma independente.

"Migrantes e requerentes de asilo vieram aqui para trabalhar - então vamos colocá-los para trabalhar", disse o governador Hochul. "Neste momento, temos uma crise migratória e uma crise na força de trabalho. Ao conectar indivíduos elegíveis para trabalho com empregos e oportunidades em Nova Iorque, podemos resolver ambos e garantir um futuro melhor para todos os nova-iorquinos."

As vagas de emprego são em setores como alojamento e serviços de alimentação, saúde e assistência social, indústria e apoio administrativo.

Além disso, o governo aumentou o pessoal e os recursos para a gestão de casos, para ajudar os migrantes e requerentes de asilo a preencher a documentação necessária para obterem o estatuto de trabalho legal.

Hochul também mobilizou recursos financeiros significativos para apoiar a gestão de casos, incluindo 20 milhões de dólares atribuídos a organizações sem fins lucrativos locais que servem requerentes de asilo e migrantes; US$ 20 milhões para ajudar a cidade de Nova York com um aumento no atendimento de casos por meio do NYC Health + Hospitals; US$ 10 milhões para serviços jurídicos para imigrantes.