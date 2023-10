PIB latino dos EUA é de a US$ 3,2 tri e supera do Reino Unido e Índia

A contribuição dos latinos para a economia dos EUA atingiu US$ 3,2 trilhões de dólares em 2021, mais que o PIB do Reino Unido e o da Índia, segundo estudo divulgado em 28 de setembro.

A população de origem latina dos EUA, que têm altos níveis de participação na força de trabalho, crescimento populacional e produtividade em comparação com outros segmentos, também teve um aumento de renda.

Entre 2011 e 2021, a renda do grupo aumentou a uma taxa anualizada de 4,7%, em comparação com 1,9% para os não-latinos, segundo o 2023 Latino GDP Report, que mede a atividade econômica da comunidade latina dos EUA.

Os latinos contribuíram com 20,9% do crescimento real do PIB durante a década estudada, disseram pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona no relatório, produzido pela organização sem fins lucrativos Latino Donor Collaborative em parceria com o Wells Fargo.

Os latinos fizeram contribuições significativas para estados como Califórnia, Texas e Nova York, mas em estados menores, os autores do relatório observaram "uma revolução silenciosa em curso". Na década que terminou em 2021, os latinos da Dakota do Sul, Dakota do Norte e New Hampshire tiveram um aumento real da renda interna bruta de pelo menos 10% ao ano.

Em comparação com as maiores economias do mundo, o PIB latino dos EUA foi a terceira economia com crescimento mais rápido durante a década que terminou em 2021, atrás apenas da China e da Índia.

No relatório, o PIB latino é uma medida das compras feitas por e em nome dos latinos. A renda interna bruta é medida através da renda obtida pelos latinos residentes nos EUA.

Os maiores setores da economia latina dos EUA incluem administração pública, indústria, mercado imobiliário e saúde. Segundo o US Census Bureau, havia 62,6 milhões de pessoas de origem hispânica nos EUA em 2021.

Fonte: AFP.