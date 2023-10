George Santos, deputado federal por NY, recebe novas acusações

O deputado federal por NY, George Santos, que é filho de brasileiros, foi alvo de mais acusações criminais nesta terça-feira, 10. Ele é suspeito de supervalorizar os números de arrecadação de fundos de sua campanha e de fazer cobranças em cartões de crédito de contribuintes sem o consentimento deles.

Um indiciamento substitutivo, com 23 acusações, acusou o deputado e sua antiga tesoureira, Nancy Marks, de terem dito falsamente à Comissão Eleitoral Federal (FEC, na sigla em inglês) que seus familiares tinham feito contribuições financeiras significativas.

Os relatórios falsos fizeram parecer que a campanha de Santos tinha angariado pelo menos US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão) de doadores externos em um único trimestre. Esse é o limite para ficar elegível ao apoio financeiro e logístico do Partido Republicano, disseram os procuradores.

Santos também disse à FEC que fez um empréstimo de US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) para sua campanha quando tinha apenas US$ 8 mil (R$ 40 mil) em suas contas bancárias na época, de acordo com a acusação.

Marks se declarou culpada na semana passada de uma acusação de conspiração. A defesa de Santos não havia se manifestado até a publicação desta reportagem da Reuters.



Outras acusações



Santos, de 35 anos, se declarou inocente diante de 13 acusações, em maio. À época, as investigações estavam relacionadas a:

- fraudes de possíveis apoiadores políticos ao lavar fundos para pagar despesas pessoais;

- receber ilegalmente seguro-desemprego enquanto estava empregado;

- mentir sobre bens à Câmara dos Deputados dos EUA.



O político de primeiro mandato se declarou inocente e resistiu aos apelos para renunciar por mentir sobre seu currículo. Ele está em liberdade após pagamento de fiança de US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões).



Fonte: Reuters.