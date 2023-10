Biden vai a Israel após explosão em hospital de Gaza

Pouco após desembarcar em Israel em um dos momentos de maior tensão no conflito entre o país e o Hamas, Joe Biden disse que, pelo observado por ele, a explosão do hospital Ahli Arab, em Gaza, parece, nas suas palavras, ter sido "obra do outro lado".

A declaração foi dada em conversa com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, nesta quarta-feira (18).

"Segundo o que observei, parece que foi obra do outro lado, não de vocês", disse Biden. Ele também afirmou que "há muita gente por aí" que não tem essa certeza. Biden também disse ter se sentido bastante triste e revoltado com o ataque ao hospital.



Um bombardeio no hospital Ahli Arab, na Faixa de Gaza, matou centenas de pessoas na terça-feira (17). O governo palestino chamou o ataque de genocídio e acusou Israel. O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse que a explosão foi causada por um foguete da Jihad Islâmica. O tenente-coronel Jonathan Conricus, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, disse à CNN que divulgará evidências para provar que não foi responsável pela explosão no hospital.



Já Netanyahu disse que o ataque foi obra de "terroristas selvagens", se referindo à Jihad Islâmica. O porta-voz do grupo aliado ao Hamas negou as alegações israelenses.



Após o ataque, o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, decretou três dias de luto pelo ataque ao hospital. Para a Autoridade Palestina, o ataque foi um massacre.

Desde o dia 7 de outubro, quando o Hamas realizou diversos ataques contra Israel a partir da Faixa de Gaza, mais de 4 mil pessoas morreram e milhares ficaram feridas.



My team and I have touched down in Israel to stand in solidarity with the Israeli people following Hamas's terrorist attack.



Join me as I address the people of Israel in Tel Aviv: https://t.co/LHTLwArx93