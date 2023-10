Quer comprar um imóvel? As últimas previsões de especialistas para preços de casas em 2023

Para aqueles que decidiram que este ano comprariam um imóvel, a especulação de que os preços das casas cairiam este ano está fazendo com que muitos estejam preocupados ou decepcionados por estarem esperando que isso aconteça.

De acordo com os especialistas no ramo imobiliário, não há previsão de baixa nos preços. Na verdade, a previsão é que os preços dos imóveis terminarão o ano em alta.

Este ano, se ouviu falar que os preços cairiam 5, 10 ou até 20% este ano, mas isso não aconteceu. A grande razão é que o numero de casas à venda no mercado ainda é muito baixo. Há simplesmente mais compradores querendo comprar do que casas disponíveis, e isso evitou que os preços caíssem.

O consenso geral dos especialistas do setor é que a valorização dos preços das casas será, na verdade, positiva em 2023. Um gráfico mostra as últimas previsões de final de ano de 2023 de seis organizações diferentes, com a valorização dos preços nacionais, com exceção de um dos especialistas, serão positivos este ano.

Isso é significativo porque mostra que a maioria está otimista quanto ao crescimento dos preços das casas.

A única exceção é a barra vermelha que mostra uma queda geral de preços no ano. A projeção da Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR) é de apenas um ligeiro declínio. Não é o grande "crash" como muitos previam. Além disso, se calcularmos a média de todas as seis previsões juntas, a expectativa é que os preços obtenham em torno de 3,3% de crescimento positivo para o ano.

Se essas 6 organizações não forem suficientes para convencê-lo de que os preços não cairão, aqui está outro ponto a considerar. Uma das seis previsões representadas no gráfico é a Home Price Expectation Survey (HPES) da Pulsenomics. Ela combina resultados de pesquisas de mais de 100 economistas, estrategistas de investimento e analistas do mercado imobiliário. A HPES descobriu que a média de todos os 100 especialistas é de 3,3% de crescimento de preços no ano.

Se olharmos novamente para o gráfico, veremos que a média para as previsões neste gráfico também é de 3,3%. Embora as previsões individuais possam variar, tanto a da HPES como a média destas previsões fornecem a mesma projeção. E a valorização de 3,3% é uma história completamente diferente da queda dos preços previstas anteriormente.

Com base na média das últimas previsões, os preços das casas irão, de fato, apresentar um crescimento positivo este ano. Se você tiver dúvidas sobre o que está acontecendo com os preços dos imóveis em sua região, consulte um agente imobiliário local para que ele possa te orientar sobre o mercado onde você vive ou deseja morar.

