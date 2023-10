EUA emitem 'alerta de segurança mundial' para americanos no exterior

Os Estados Unidos emitiram um alerta para que cidadãos americanos no exterior fiquem atentos a possibilidade de ataques terroristas.

O comunicado divulgado pelo Departamento de Estado dos EUA e replicado pelas embaixadas no exterior, inclusive no Brasil, na quinta-feira, 19, indica que, devido ao aumento de tensões em diversos locais, cidadãos americanos devem se manter alertas, em especial, quando estiverem próximos a pontos turísticos.

O governo sugere que americanos se inscrevam no Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para receber informações e alertas, além de facilitar sua localização em caso de emergência no exterior.

Apesar de não destacar nenhum conflito em curso no mundo ou sequer a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, o alerta foi emitido em meio ao momento em que a atenção da comunidade internacional está direcionada para o Oriente Médio.

Due to increased tensions in various locations around the world, we are advising U.S. citizens overseas to exercise increased caution.

????Stay alert in locations frequented by tourists

????Enroll in our Smart Traveler Enrollment Program https://t.co/LUiIr82ilp

????Follow @TravelGov