McDonald’s oferece batatas fritas grátis todas as sextas-feiras até o final de 2023

O McDonald’s está oferecendo aos clientes batatas fritas grátis durante o resto do ano. Para receber, os clientes devem se cadastrar no aplicativo e fazer um pedido de $ 1 ou mais.



A empresa anunciou a promoção “Free Fries Friday” no último fim de semana. A rede de fast food garantiu que distribuirá batatas fritas todas as semanas até o final de 2023.



Assim que o pedido for feito, os clientes deverão ir até a guia “Ofertas” do aplicativo, encontrar a oferta “Batatas fritas grátis na sexta-feira” e clicar no botão “Adicionar oferta ao pedido móvel”. O negócio é válido para um pedido médio de batatas fritas.

Os clientes também devem ter configurado o pagamento sem contato, usando qualquer cartão de crédito importante adicionado à sua conta.

Mas há ressalvas: a oferta só pode ser resgatada uma vez toda sexta-feira e os clientes devem optar pelo programa de recompensas do aplicativo McDonald’s ao resgatar suas batatas fritas.

Porém, pelo que vale a pena, as batatas fritas pequenas já estão incluídas no menu de $ 1, $ 2, $ 3 dólares do McDonald's.

Para ver mais e se cadastrar, acesse aqui.