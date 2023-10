'Say Yes': tática usada para golpe telefônico está de volta

Você já recebeu uma ligação de um número desconhecido e foi saudado com a pergunta: "Can you hear me?" (Você consegue me ouvir?) Essa é uma tática comum usada no golpe telefônico "Say Yes", que já existe há algum tempo e está circulando novamente, de acordo com o Better Business Bureau.



É importante estar ciente desse golpe e de outros semelhantes para evitar ser vítima deles. A primeira vez que o golpe foi relatado foi em 2017, mas agora está acontecendo de novo, alerta o BBB. Casos foram relatados novamente esse ano pela área de Tampa Bay, na costa oeste da Flórida, segundo o canal ABC News.







O golpe telefônico "Say Yes" é um tipo de fraude em que uma pessoa recebe uma ligação de um número desconhecido. Se eles atenderem, o chamador robótico do outro lado da linha fará uma pergunta que levará a vítima a dizer "yes" (sim).



As perguntas são simples como "Can you hear me?" (Você pode me ouvir?) ou uma pergunta mais específica como "Este é [seu nome]?" ou "Do you have time to talk?" (Você tem tempo para conversar?) O objetivo do golpista é gravar a vítima dizendo “yes”.



O que a vítima não percebe é que a voz do “sim” está sendo gravada e, assim que o chamador robótico tiver esse “sim”, ele poderá usá-lo para o que quiser, enquanto finge ser você. Eles podem usá-lo para autorizar cobranças em seu cartão de crédito ou conta de celular, para se inscrever em um programa pelo qual você será cobrado ou qualquer outra coisa.







Se esse golpe telefônico "Say yes" parece algo que você já experimentou antes, não há necessidade de entrar em pânico. Não é uma garantia de que sua voz será definitivamente usada para algo que irá afetá-lo negativamente.



Porém, é importante ter cautela ao atender ligações de números desconhecidos e estar atento ao potencial desse tipo de golpe. Você também deve ficar de olho nos extratos bancários e do cartão de crédito e certificar-se de que não haja nenhuma cobrança que você não autorizou. Também recomendo que, se você receber uma ligação como essa, denuncie ao BBB Scam Tracker.







Embora esses golpes de chamada automática sejam comuns, há muitas maneiras de se proteger deles.



Não atenda



Se você estiver recebendo uma ligação de um número que não reconhece, não atenda. É melhor deixar o número ir para o correio de voz do que arriscar a chance de sua voz ser gravada por algo que você não deseja. Se descobrir que a ligação era de uma pessoa real, você sempre poderá ligar de volta.



Responda a pergunta com uma pergunta



Se você acabar atendendo a chamada e a pessoa que ligou fizer uma pergunta logo de cara, evite dizer 'sim'. Em vez de responder à pergunta deles, devolva-lhes uma pergunta.

Você pode perguntar algo como: "Com quem estou falando?" ou "Qual é o propósito da sua ligação?" Questioná-los pode assustá-los e fazê-los desligar de qualquer maneira, então evite dizer sim a todo custo.



Use um serviço de remoção



Para se proteger de golpistas que obtêm seu número de telefone, tome medidas para remover suas informações pessoais da web com um serviço de remoção de dados. Embora nenhum serviço possa garantir a remoção completa de todos os seus dados, ter um serviço de remoção pode ser útil para monitorar e remover continuamente suas informações de centenas de sites durante um longo período de tempo.



Veja dicas e melhores opções para sair da Internet acessando Cyberguy.com/Delete.

Para obter mais informações sobre como você pode evitar chamadas automáticas, clique aqui.