Cidades dos EUA limitam idade para fazer "doces ou travessuras" no Halloween

Quando as crianças ficam velhas demais para fazer doces ou travessuras? Em algumas cidades dos EUA, é ilegal que adolescentes (e, claro, adultos) desfrutem da parte mais doce do Halloween. Isso não quer dizer que haja um consenso: mesmo as cidades que impõem limites de idade não concordam sobre a idade “adequada” para doces ou travessuras.



Uma cidade já ameaçou pena de prisão para adolescentes. Num exemplo famoso, Chesapeake, Virgínia, até recentemente tinha uma lei da década de 1970 em vigor que ameaçava qualquer adolescente apanhado a fazer doces ou travessuras com até seis meses de prisão.



A cidade mudou a lei após uma reação massiva. Mas seu estatuto ainda diz que crianças com mais de 14 anos que fazem doces ou travessuras são culpadas de contravenção.



Outras cidades têm leis semelhantes, de Jacksonville, Illinois, a Rayne, Louisiana, ambas proibindo crianças com 13 anos ou mais de pedir doces ou travessuras.

Em Belleville, Illinois, uma lei sobre “Solicitação de Halloween” proíbe qualquer pessoa acima da oitava série de fazer doces ou travessuras. A cidade também exige que qualquer pessoa com mais de 12 anos obtenha “permissão do prefeito ou do chefe de polícia” se quiser usar máscara ou disfarce em dias que não sejam o Halloween.



Muitas leis municipais também impõem limites de tempo para a brincadeira, exigindo que as crianças parem de pedir guloseimas até 19h30, 20h ou 21h. Em Taft, Texas, por exemplo, as travessuras ou travessuras só podem funcionar das 18h às 20h30.



Fonte: NPR.