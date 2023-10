FDA alerta para colírios que podem levar à perda parcial da visão ou cegueira

A Food and Drug Administration dos EUA está aconselhando os consumidores a pararem de usar alguns colírios vendidos sem receita médica devido ao risco potencial de infecção que pode levar à perda parcial da visão ou cegueira.



A agência emitiu um alerta na sexta-feira, 27, sinalizando 26 produtos oftalmológicos da CVS Health, Leader (Cardinal Health), Rugby (Cardinal Health), Rite Aid, Target Up&Up e Velocity Pharma.

A FDA recomendou que o fabricante desses produtos fizesse o recall de todos os lotes em 25 de outubro, depois que os investigadores encontraram condições insalubres nas instalações de fabricação e resultados positivos de testes bacterianos em amostras ambientais de "áreas críticas de produção de medicamentos" nas instalações, disse a agência.



CVS, Rite Aid e Target estão removendo os produtos das prateleiras de suas lojas e sites, de acordo com o FDA, enquanto produtos com as marcas Leader, Rugby e Velocity ainda podem estar disponíveis para compra nas lojas e online. Esses produtos não devem ser adquiridos, alertou a agência.

Pessoas que apresentam sinais ou sintomas de infecção ocular após usar esses produtos devem conversar com seu médico ou procurar atendimento médico imediatamente, afirma o FDA.

O FDA também recomenda que os consumidores descartem adequadamente esses produtos.



Não houve relatos de infecção ocular associada a esses produtos até sexta-feira, mas a FDA incentiva os profissionais de saúde e os pacientes a relatarem eventos adversos ou problemas de qualidade com qualquer medicamento ao Programa de Notificação de Eventos Adversos MedWatch da agência.

Para obter uma lista completa dos 26 produtos oftalmológicos sinalizados pela FDA, clique aqui.