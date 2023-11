Preços das casas nos Estados Unidos subiram em agosto pelo sétimo mês consecutivo

Os preços das casas nos EUA continuaram a subir em Agosto, atingindo um novo máximo histórico e marcando o sétimo mês consecutivo de aumentos. Mesmo com as taxas hipotecárias atingindo 7% em agosto, os estoques historicamente baixos continuaram a elevar o preço de uma casa.

Os preços subiram 0,9% em agosto em relação ao mês anterior, de acordo com dados ajustados sazonalmente do S&P CoreLogic Case-Shiller US National Home Price Index divulgados na terça-feira, 31 de outubro.

Em comparação com o ano anterior, o índice composto nacional também subiu, com os preços subindo 2,6% em relação a agosto de 2022, segundo dados da Case-Shiller.

"Uma medida da força do mercado imobiliário é a relação entre os preços atuais e os seus níveis históricos", disse Craig Lazzara, diretor-gerente da S&P Dow Jones Indices.

Agosto registrou níveis de preços recordes, disse ele. O Composto Nacional, o Composto de 10 Cidades e sete cidades individuais (Atlanta; Boston; Charlotte, Carolina do Norte; Chicago; Detroit; Miami e Nova Iorque) atingiram máximos históricos em agosto.

"Observar a amplitude das mudanças de preços fornece informações sobre outra dimensão da saúde do mercado", disse Lazzara.

Em uma base ajustada sazonalmente, os preços aumentaram em 19 das 20 cidades em agosto - e Cleveland perdeu por apenas um fio.

Onde os preços estão subindo e caindo mais

Embora 12 das 20 cidades tenham reportado preços mais elevados no ano que terminou em Agosto de 2023 versus o ano que terminou em Julho de 2023, sete das 20 cidades reportaram preços mais baixos.

Chicago liderou pelo quarto mês consecutivo, com preços subindo 5% em relação ao ano anterior; seguido por Nova York, com preços subindo 4,98% em relação ao ano anterior; e Detroit, com preços subindo 4,8%.

Os preços caíram mais no Ocidente: os preços das casas em Las Vegas caíram 4,9% e em Phoenix caíram 3,9%.

O Centro-Oeste, onde os preços subiram 3,9% em relação ao ano anterior, continua a ser a região mais forte do país. Em seguida vem o Nordeste, onde os preços subiram 3,8%.

No Oeste e no Sudoeste os preços caíram 0,9% e 0,8%, respectivamente.

No acumulado do ano, o Composto Nacional aumentou 5,8%, o que está bem acima do aumento médio do ano civil completo em mais de 35 anos de dados, disse Lazzara.

"O aumento anual das taxas hipotecárias certamente suprimiu a procura por habitação - mas depois de anos de taxas muito baixas, parece ter suprimido ainda mais a oferta", disse Lazzara.

A Florida Atlantic University levantou os mercados imobiliários mais superfaturados do país, comparando os valores médios esperados das casas com base em tendências históricas com os preços médios de tabela nas 100 maiores áreas metropolitanas.