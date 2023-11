Cidade de Nova York aposta em nova arma para exterminar ratos

Empire State Building. Estátua da Liberdade. Central Park. Times Square. A cidade de Nova York vem lidando com uma infestação maior de ratos que ameaça a saúde pública e uma nova arma tem dado resultado.

As autoridades da cidade de Nova York encontraram uma nova maneira eficaz de matar os ratos: bombear monóxido de carbono diretamente nas tocas. Foi tão eficaz que os ratos de uma rua do Upper East Side foram praticamente todos exterminados, disseram as autoridades.

A vereadora Julie Menin disse que o método eliminou com sucesso mais de 100 tocas de ratos em um trecho da East 86th Street desde que o esforço foi lançado no ano passado devido ao grande número de reclamações sobre ratos na área, em parte devido a todas as lojas de varejo e lixo que ficam de fora. A estratégia envolve bombear monóxido de carbono diretamente nas tocas dos ratos encontradas nos canteiros das árvores nas calçadas.

“O método demonstrou uma taxa de erradicação impressionante de quase 100% nas covas das árvores onde foi aplicado”, disse o escritório de Menin em um comunicado, segundo Gothamist.



Inicialmente, a prefeitura tentou eliminar os ratos colocando caixas pretas de iscas venenosas, mas não funcionou – alguns dos ratos até se mudaram para as caixas. Outras maneiras também não deram resultado, como armadilhas de mola, venenos e controle de natalidade para ratos.



Até que foi contratado o exterminador Matt Deodato, o presidente do Gerenciamento de Pragas Urbanas que é conhecido como “Matt, o Assassino de Ratos”, com o método do monóxido de carbono para sufocar os ratos, com a ajuda de uma máquina chamada BurrowRX, que custa cerca de US$ 3 mil.



Como deu certo, a prefeitura reservou US$ 30 mil para financiar a técnica do monóxido de carbono e o programa agora será expandido para outras áreas onde há muitas reclamações, incluindo a área da East 75th Street entre a Segunda e a Terceira Avenidas.



Apesar da melhora, alguns pesquisadores disseram que a cidade deveria se concentrar mais no comportamento humano, incluindo a melhoria da eliminação de resíduos. Novas regras foram então introduzidas, forçando os restaurantes a colocarem os seus resíduos alimentares em recipientes reais, em vez de seguirem a prática tradicional de Nova Iorque de despejar sacos de lixo nas ruas.



