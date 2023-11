Quanto é preciso ganhar para comprar uma casa em grandes cidades dos EUA

Uma família americana típica precisa de uma renda anual de US$ 115 mil para pagar uma casa com preço médio, que é US$ 40 mil a mais do que uma família média ganha, de acordo com o economista-chefe da Redfin, Daryl Fairweather.



Mais de metade das grandes cidades dos EUA necessitam de mais de 100.000 dólares de rendimento familiar anual para comprar uma casa, incluindo muitas cidades que já foram consideradas acessíveis, como Baltimore e Nashville.



“Mesmo lugares que historicamente eram acessíveis agora precisam de seis dígitos”, disse ela à CBS MoneyWatch.



Atualmente, a renda anual necessária para comprar uma casa nas principais cidades dos EUA vai de US$ 51.793 a US$ 404.332, segundo a Redfin.



Na cara San Francisco, Califórnia, pode não ser surpreendente saber que é necessário um rendimento familiar superior a 400.000 dólares para pagar uma casa média. Mas e quanto a Boise City, Idaho, onde o valor é de US$ 127.000. Na verdade, é necessária uma renda de seis dígitos para comprar uma casa com preço médio em pelo menos 50 cidades dos EUA, de acordo com dados da Redfin.



"Na maioria dos principais mercados, especialmente a leste da divisão continental, os preços das casas estão em níveis recordes, e o custo de financiamento da compra é o mais alto em mais de 20 anos", diz Greg McBride, analista financeiro-chefe do Bankrate.com.



E analisa os altos e baixos do mercado imobiliário. “Os preços das casas sobem rapidamente durante dois ou três anos, depois não mudam muito durante seis a 10 anos”, disse ele. “Há alguma garantia nisso para o aspirante a proprietário que viu os preços subirem dramaticamente, de que isso não será perpétuo.”







A escalada dos preços das casas se deve em grande parte às taxas de hipotecas agora de 7,5%, tornando o aluguel uma opção mais acessível do que comprar uma casa em todas as cidades dos EUA, exceto quatro: Detroit, Cleveland, Filadélfia e Houston, observou Fairweather.



Também aliada ao aumento dos valores das casas está a oferta limitada de casas existentes, com os proprietários relutantes ou relutantes em vender num ambiente onde têm taxas hipotecárias baixas.



O oposto pode ser dito do mercado de aluguel, que registra um aumento da oferta num contexto de novas construções e desaceleração da migração, observou McBride. “O cenário do aluguel está melhor ultimamente”, disse ele. “A oferta e a demanda não estão tão desequilibradas como estavam após a pandemia. Os preços pedidos não são mais altos do que há um ano.”



Fonte: canal CBS.