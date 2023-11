Embratur promove destinos brasileiros em eventos em Miami e Nova York

Com o objetivo de promover os destinos turísticos do Brasil e mostrar a cultura brasileira aos norte-americanos, a Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) retorna ao mercado norte-americano nos dias 9 e 15 de novembro para um roadshow em Miami e Nova York, com apoio do consulado brasileiro nas duas cidades e da Embratur.



Em Miami, os eventos ocorrem de 9 a 12 de novembro, com a exposição “Visit Brasil Gallery” na Hodler Gallery (257, NW 24th), em Wynwood, bairro icônico e cultural de Miami.



Na quinta-feira, apenas para convidados da Luxury Travel Association (BLTA), será oferecido, em parceria com a Gastromotiva, um almoço a 30 agentes e operadores de viagem, que também irão participar de um Taste Coffee, durante o qual poderão degustar torradas selecionadas de café brasileiro. O evento contará com um coquetel e show do cantor Jairzinho.



Na sexta (10) e sábado (11) o local será aberto ao público e com entrada gratuita para a exposição e palestras.



Na sexta, a partir das 3pm, Claudio Brandileone, Regional Manager da PADI (Professional Association of Diving Instructors) vai dar uma palestra sobre o Brasil como destino de mergulho. Durante todo o evento, os visitantes poderão se transportar, com a ajuda de óculos de realidade virtual, para a belezas da floresta Amazônica.



A “Visit Brasil Gallery” inclui ainda distribuição de brindes e coquetel com comidas típicas.



Já em Nova York, o evento também conta com apoio da Embratur. Além disso, contará, na cerimônia de abertura, com o cônsul-geral do Brasil na cidade, o diplomata Adalnio Senna Ganem. As informações são do portal Mercado e Eventos.



Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, essa parceria com a BLTA é estratégica para o posicionamento do Brasil nos mercados dos Estados Unidos. “Essa ação baliza a ampliação da competitividade dos nossos destinos, melhorando nossa performance tanto no ingresso de turistas quanto nas receitas geradas. Estamos mostrando a diversidade das nossas experiências com foco na nossa diversidade cultural e sustentabilidade”, explicou.



A agenda internacional de viagens da BLTA se estende, nestes últimos meses do ano, com participação inédita, em parceria com a Embratur, na ILTM Cannes (4 a 7 de dezembro). “Chegamos ao final de 2023 com um calendário de eventos focados nesse nicho de viajantes que buscam a excelência. Com isso, queremos ampliar não apenas o número de turistas, mas, também, a qualidade desses visitantes que viajam para o Brasil”, finalizou a CEO da BLTA, Simone Scorsato.

Para ver a programação, clique aqui.