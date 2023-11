Notas de US$2 podem valer até US$ 1.000 ou mais

Se você tiver notas antigas de US$2, elas podem valer muito mais do que imagina.

Uma nota de US$ 2 de 2003 com um número de série baixo foi vendida em julho por US$ 2.400 na Heritage Auctions, a maior casa de leilões do mundo que lida com moeda. Essa mesma nota foi, logo depois, revendida por US$ 4.000.

Para saber o valor de uma nota de US$ 2, observe o ano e a cor do selo. Notas com selos vermelhos, marrons e azuis de 1862 a 1917 podem valer até US$ 1.000 ou mais, de acordo com o site de leilões de moeda dos EUA.

Você pode descobrir o valor da sua nota de US$ 2 visitando o guia de preços da moeda dos EUA, através do link abaixo:

t.ly/1GMrL