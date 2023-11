FDA investiga relatos de hospitalizações após Ozempic falso

Pelo menos três americanos foram hospitalizados após usarem medicamentos semaglutida (usado para tratamento de adultos com diabetes tipo 2) suspeitos de falsificação, que incluem o Ozempic, de acordo com registros divulgados pela Food and Drug Administration.

O Ozempic e Wegovy, outro medicamento semaglutida da Novo Nordisk, estão em falta há meses, em meio ao aumento das vendas de seu uso na perda de peso.



As hospitalizações estão entre os 42 relatórios do Sistema de Notificação de Eventos Adversos da FDA que mencionam o uso de semaglutida falsificada em todo o mundo. A agência atualizou seu banco de dados pela última vez no final do mês passado para incluir relatórios contabilizados até o final de setembro.

Dos relatos, 28 são classificados como “graves” com desfechos que também incluem mortes.

Apenas uma parte deles menciona especificamente o Ozempic, incluindo uma das três hospitalizações nos EUA. Todos foram submetidos à FDA pela Novo Nordisk, citando relatórios à empresa feitos por consumidores ou prestadores de cuidados de saúde.



Os registros não provam se as falsificações causaram as reclamações ou se podem ter sido incidentais ao relatório.

Um porta-voz da FDA disse que a agência “não tem novas informações para compartilhar sobre relatos de eventos adversos” ligados a falsificações de semaglutida.

“A FDA investigará qualquer relato de medicamentos suspeitos de falsificação para determinar os riscos à saúde pública e a resposta regulatória apropriada. A FDA permanece vigilante na proteção do fornecimento de medicamentos dos EUA contra essas ameaças”, disse Jeremy Kahn, o porta-voz, por e-mail.

Os relatórios surgem no momento em que autoridades de todo o mundo afirmam que têm lutado contra uma onda destes medicamentos falsificados.



No Brasil, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) alertou profissionais de saúde e a população sobre lotes falsificados dos medicamentos Ozempic e Tysabri. O Ozempic é usado para tratamento de adultos com diabetes tipo 2. Já o Tysabri é indicado para tratar esclerose múltipla.

A agência foi comunicada pelas fabricantes dos medicamentos sobre os lotes falsificados e publicou duas medidas preventivas, que determinam a apreensão e a proibição de comercialização, distribuição e uso dos produtos falsificados.



No final do mês passado, a contraparte britânica da FDA – a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde – disse ter apreendido centenas de “canetas Ozempic potencialmente falsas desde janeiro de 2023”. A agência disse que também recebeu relatos de “um número muito pequeno de pessoas hospitalizadas” após usarem as falsificações.

Fonte: CBS News.