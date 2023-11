Infecções pelo vírus sincicial respiratório aumenta em todo o país

As infecções pelo vírus sincicial respiratório, ou RSV, que produzem sintomas semelhantes aos do resfriado, têm aumentado em todo o país. Bebês e crianças correm maior risco de contrair a infecção.



O VSR geralmente aumenta no final de dezembro ou início de janeiro e é frequentemente conhecida como uma doença de inverno. No entanto, os casos podem começar a aumentar no outono, próximo à temporada de férias.



Em Miami, no Hospital Infantil Nicklaus, o Dr. Marcos Mestre disse que costuma haver pico nesta época do ano. Os meses de maior incidência de RSV vão de outubro a março, disse ele.

“Definitivamente atendemos mais pacientes do que no verão”, disse Mestre, médico-chefe do hospital, acrescentando que são cerca de 30 a 40 casos diários.



Qual é a diferença entre o RSV e a gripe sazonal?



O RSV e a gripe são vírus separados que causam infecções respiratórias. Ambos podem ser pegos por outra pessoa infectada ou pelo toque em superfície contaminada ou ambiente fechado.



O VSR tende a apresentar sintomas leves em casos que se resolvem por conta própria, enquanto a gripe pode causar infecção no nariz, garganta e às vezes no pulmão, de acordo com o CDC. É preciso fazer um teste para descobrir qual o vírus.



As pessoas gravemente afetadas pelo VSR são geralmente bebês e crianças ou idosos. É a principal causa de hospitalização entre bebês no país, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.



De acordo com o médico, os bebês com VSR são os que mais precisam de apoio, como um ventilador mecânico, em alguns casos.



Quais são os sintomas do VSR?



O CDC disse que uma vez que alguém é infectado pelo VSR, os sintomas geralmente começam a aparecer em 4 a 6 dias e incluem:



Nariz escorrendo

Diminuição do apetite

Tosse

Espirro

Febre

Chiado



Os sintomas geralmente aparecem em etapas e não de uma só vez.

Em crianças muito pequenas com VSR, os únicos sintomas podem ser irritabilidade, diminuição da atividade e dificuldades respiratórias, de acordo com o CDC.

O VSR pode causar doenças mais graves, como “bronquiolite, uma inflamação das pequenas vias aéreas do pulmão, e pneumonia, uma infecção dos pulmões”, de acordo com o CDC.



Prevenção e tratamento



A maioria das infecções por VSR desaparece por si só, e a maioria dos adultos e bebês saudáveis não precisam ser hospitalizados. A maioria dos casos pode ser tratada com medicamentos vendidos sem receita, como o ibuprofeno, para controlar a febre e a dor, e que os medicamentos antivirais não eram prescritos regularmente para a infecção.



Em caso de início de sintomas gripais, manter a pessoa hidratada e procurar um médico. Não é recomendável dar remédio para resfriado sem receita médica a uma criança e de nunca dar aspirina a uma criança, lembra o CDC.



Contágio



Pessoas com VSR geralmente são contagiosas alguns dias antes de começarem a apresentar sintomas e podem espalhar o vírus por 3 a 8 dias, mas bebês ou pessoas com sistema imunológico enfraquecido podem permanecer contagiosos por quatro semanas após pararem de apresentar sintomas, de acordo com o CDC.



Vacina



Uma nova vacina para proteger os bebês foi desenvolvida, mas a oferta ainda é limitada, segundo o médico.

“Nirsevemab, um anticorpo monoclonal que vai ajudar o corpo no combate à infecção pelo VSR”, disse Mestre, acrescentando: “A disponibilidade não está em todos os consultórios médicos ou em todas as farmácias. É importante que você possa receber essa vacina, especialmente os bebês mais novos, e evitar que tenham complicações graves.”