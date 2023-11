CDC alerta médicos sobre envenenamento por chumbo em crianças

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA estão alertando os prestadores de cuidados de saúde para estarem atentos às crianças que possam ter sido expostas ao chumbo após comerem produtos de compota de maçã com sabor de canela.



O CDC publicou um comunicado oficial de saúde na segunda-feira, 13, notificando os médicos de que, até 7 de novembro, 22 casos haviam sido relatados de crianças com níveis elevados de chumbo no sangue após comerem pacotes de compota de maçã com canela. O CDC incentiva qualquer provedor de saúde que tenha tal paciente a denunciá-lo às autoridades de saúde locais.



A agência afirma que está trabalhando com a Food and Drug Administration e parceiros estaduais e locais para investigar a ligação. Laboratórios estaduais encontraram níveis “extremamente altos” de chumbo em certos lotes de embalagens de compota de maçã com canela que já foram recolhidos por WanaBana, Schnucks e Weis.



Casos de níveis elevados de chumbo no sangue em crianças foram relatados em 14 estados: Alabama, Arkansas, Louisiana, Maryland, Missouri, Novo México, Nova York, Carolina do Norte, Ohio, Pensilvânia, Carolina do Sul, Tennessee, Texas e Washington.



Os pacotes foram vendidos por varejistas como Amazon, Dollar Tree e Sam’s Club.



A FDA emitiu um alerta no mês passado depois que uma investigação na Carolina do Norte encontrou quatro crianças com níveis elevados de chumbo. A única conexão que os especialistas em saúde locais encontraram foram os sacos de purê de frutas com maçã e canela WanaBana.



Por isso, a agência alerta para os consumidores não comerem ou servirem esses produtos e joguem fora as embalagens ou devolvam à loja onde as compraram para reembolso.



Além disso, os pais e cuidadores devem levar todas as crianças que possam ter ingerido esses produtos para fazer exames de sangue para verificar a exposição ao chumbo.



O chumbo é tóxico para os humanos e não existe um nível seguro. A exposição normalmente não é aparente imediatamente, mas pode causar atrasos no desenvolvimento das crianças. Os sintomas iniciais de envenenamento por chumbo podem incluir dores de cabeça, estômago e musculares, vômitos, anemia, irritabilidade, fadiga e perda de peso.

As empresas estão trabalhando para encontrar a origem da contaminação desses produtos. Eles estão colaborando com o FDA, disse a agência.



Fonte: CNN.