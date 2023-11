O mercado de aluguel nos Estados Unidos está finalmente esfriando?

Os inquilinos que enfrentam taxas de aluguer crescentes e um custo de vida mais elevado têm esperado ansiosamente por uma desaceleração no mercado de arrendamento. As regiões mais acessíveis do país, especialmente no Centro-Oeste, viram os aluguéis disparar em 2022 e no início de 2023.

Em Setembro de 2022, os preços iniciaram uma descida - liderada pela diminuição da procura - que durou até que as rendas atingiram o mínimo em Fevereiro deste ano. Os níveis de preços aumentaram de forma constante desde então, crescendo quase 4%.De acordo com o relatório da Rent., a taxa média nacional de aluguel era de US$ 2.011 em setembro de 2023.

Mas a maré pode estar mudando. De acordo com um relatório recente publicado pela Rent., os aluguéis caíram em setembro pela primeira vez em seis meses. A taxa média de aluguel caiu 2% em relação a agosto, o equivalente a mais de US$ 40 em economia de aluguel. Embora a renda média nacional ainda aumente 0,4% ano após ano, a recente queda nas rendas fez com que muitos se perguntassem para onde se dirige o mercado. Vagas, novas entregas multifamiliares e a economia impactarão os aluguéis em um futuro próximo.

O que mudou?

A oferta e a procura impulsionam tudo na economia, incluindo os preços dos aluguéis. Quando a oferta é alta e a demanda baixa, os preços caem. Nos últimos dois anos, o mercado registou uma procura sem paralelo numa altura em que a oferta era baixa, o que levou as taxas de aluguer a aumentarem dois dígitos ano após ano. No entanto, parece que a oferta e a procura estão a mudar, graças a um aumento constante nas entregas de novas habitações multifamiliares.

Na esteira da pandemia, as novas construções para habitações multifamiliares avançaram a todo vapor. No seu pico, em agosto de 2022, foram emitidas quase 60.000 novas licenças de habitação multifamiliar, de acordo com o U.S. News Housing Market Index. Este é o maior número de novas licenças emitidas desde pelo menos 1990. Agora, esse inventário está finalmente a chegar ao mercado, criando mais oferta e mais opções para os inquilinos.

"Em geral, os preços estão a descer devido à procura abaixo do normal, juntamente com um influxo de oferta. Esse desequilíbrio entre a oferta e a procura significa que os proprietários estão a ter de competir pelos inquilinos mais do que nesta altura do ano passado", diz Jon Leckie, um pesquisador para Rent.

Os mercados onde as rendas estão a cair mais rapidamente situam-se principalmente na região do 'Sunbelt' (cinturão do sol) do país. Estes mercados, juntamente com algumas outras cidades, eram anteriormente os mercados de arrendamento com crescimento mais rápido nos EUA. Nestas áreas, parece que os preços dos alugueres atingiram um ponto de viragem, tanto em parte pela acessibilidade, como também pelas entregas de novas construções.

Fonte: U.S.News.