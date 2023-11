Diminui tempo de processamento de passaporte americano

Os tempos de processamento de passaportes dos EUA caíram novamente esta semana. A espera pelo serviço de rotina está entre sete e 10 semanas, contra oito a 11 semanas, disse o Departamento de Estado.



O serviço acelerado – que custa US$ 60 – leva de três a cinco semanas, e antes era de cinco a sete semanas. No entanto, as estimativas atuais não incluem os tempos de envio pelo correio.



“Estamos recrutando e contratando agressivamente em nossas agências e centros de passaportes”, dizia a atualização. “Os membros da nossa equipe de passaportes em todo o país contribuem com dezenas de milhares de horas extras por mês para emitir os milhões de passaportes solicitados pelos viajantes americanos.” O Departamento de Estado também abriu um escritório satélite para auxiliar no processamento.



“À medida que mais americanos viajam internacionalmente novamente, direcionamos recursos para atender à demanda sem precedentes observada até agora em 2023”, disse o Departamento de Estado em uma atualização em seu site.



As mudanças ocorrem pouco mais de um mês após a última redução do tempo de espera. Mais de 24 milhões de cartões de passaporte e livros foram emitidos entre outubro de 2022 e setembro de 2023, um recorde.



De acordo com o Departamento de Estado, tem direito à renovação pelo correio:



- Quem possui o passaporte mais recente (e não está danificado) e pode enviá-lo com sua inscrição.

- Seu passaporte mais recente nunca foi reportado como perdido ou roubado.

- Seu passaporte mais recente foi emitido nos últimos 15 anos.

- Seu passaporte mais recente foi emitido quando você tinha 16 anos ou mais.



- Seu passaporte mais recente é emitido em seu nome atual, ou você pode apresentar um documento – como uma certidão de casamento ou papéis de divórcio – como prova de uma mudança legal de nome.

"Não foi limitado a menos do que o período normal de validade de 10 anos para um passaporte de adulto devido a vários roubos ou perdas de passaporte, ou devido a problemas com danos ou mutilação do passaporte."

Nestes casos, preencha o formulário DS-82 (encontrado online).