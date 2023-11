Sobe para 28 o número de marcas de colírio em recall nos EUA

Outro recall de colírios está retirando 28 marcas das prateleiras das lojas, incluindo produtos de marca própria vendidos em varejistas como CVS, Rite Aid, Target e Walmart. O recall ocorre cerca de três semanas depois que a Food and Drug Administration dos EUA alertou as pessoas para não comprarem ou usarem o colírio.



A Kilitch Healthcare India está fazendo recall de colírios com datas de validade que variam de novembro de 2023 a setembro de 2025, citando “preocupações de segurança” devido aos investigadores da FDA encontrarem condições insalubres nas instalações onde os produtos foram fabricados, de acordo com um comunicado à imprensa publicado na quarta-feira, 15, pela agência.

O recall é um dos oito anúncios separados relacionados a colírios este ano, envolvendo dezenas de marcas diferentes vendidas em todo o país.



No caso de Kilitch, a FDA instou no final de outubro os consumidores a pararem de usar os produtos do fabricante, citando um “risco de infecções oculares que podem resultar em perda parcial da visão ou cegueira”. A agência disse que seus investigadores encontraram condições insalubres e “resultados positivos de testes bacterianos” em áreas de uma fábrica não identificada. Até 13 de novembro, Kilitch disse que não recebeu nenhum relato de efeitos adversos à saúde relacionados ao recall.

Alguns dos colírios podem já ter sido retirados das lojas, pois no início deste mês a FDA disse que CVS, Rite Aid e Target estavam retirando os produtos de suas prateleiras e sites.



O aviso de recall dizia que os distribuidores e varejistas que tivessem algum dos produtos recolhidos deveriam parar de distribuí-los. Enquanto isso, os consumidores devem parar de usar os colírios recolhidos e devolver os produtos ao local onde os compraram, disse o FDA.



Desde o início deste ano, uma série de recalls de colírios associados a quatro mortes e vários casos de perda de visão foi anunciada pela FDA. Em agosto, a agência alertou contra o uso de dois colírios adicionais devido ao risco de contaminação bacteriana ou fúngica.



Para ver a lista completa de colírios recolhidos, acesse aqui.



Fonte: CBS News.