Frio, neve e tempestades severas afetarão grande parte dos EUA no Thanksgiving

Tempestades significativas afetarão as viagens do Thanksgiving (Dia de Ação de Graças) esta semana, com chuva, neve e frio em grande parte dos EUA, incluindo tempestades no norte da Flórida.



A tempestade - que despejou chuva e neve no oeste neste fim de semana - está agora marchando para o leste, trazendo ventos prejudiciais e potenciais granizo e tornados para o sul.



Jackson, Mississipi; Rolling Fork, Mississippi; e Alexandria, Louisiana, têm maior probabilidade de serem atingidas pelo mau tempo na tarde e noite desta segunda-feira, 20. Nova Orleans e Mobile, Alabama, estarão no alvo durante a noite e na manhã de terça-feira. Uma ameaça de tempestades severas será maior no sul do Alabama e no Panhandle da Flórida a partir de terça-feira, 21.



Ventos prejudiciais e granizo são prováveis em qualquer uma das fortes tempestades de segunda-feira. Vários tornados também são possíveis, especialmente na Louisiana e no Mississippi.

Por trás desta tempestade que atravessa o país estará o primeiro frio intenso da temporada. As temperaturas na manhã de Ação de Graças serão de 20 e 30 graus para a maior parte dos EUA.



Terça-feira



No sudeste, a ameaça de tempestades severas será maior na manhã de terça-feira no sul do Alabama e no Panhandle da Flórida. As tempestades podem descarregar rajadas de vento prejudiciais e talvez um tornado.



A tempestade ganhará velocidade à medida que avança para o Nordeste. Aqueles que dirigem ao longo do corredor Interestadual 95 para chegar aos destinos do Dia de Ação de Graças devem ter extremo cuidado.



Condições de tempestade se desenvolverão em todo o Leste na terça-feira, especialmente no Nordeste e no meio do Atlântico. A combinação de rajadas de vento e chuvas torrenciais pode levar a interrupções nas operações aeroportuárias de grandes centros na cidade de Nova York, Boston, Filadélfia e Washington, DC.



A chuva se misturará com granizo e neve quando a precipitação começar no terreno elevado da Pensilvânia na manhã de terça-feira e no sul de Nova York na tarde de terça-feira. Esta mistura invernal se expandirá para partes de Vermont e New Hampshire na noite de terça-feira e se transformará completamente em neve em algumas áreas na noite de terça-feira.



Na noite de terça-feira, as chuvas mais fortes são esperadas das Carolinas até a cidade de Nova York. Inundações repentinas são possíveis durante a noite de terça para quarta-feira.



Quarta-feira



Na manhã de quarta-feira, a forte chuva atingirá Boston e possível neve pode atrapalhar viagens na região da Nova Inglaterra. A neve começará no norte da região na tarde de terça-feira e continuará até a noite de quarta-feira. A previsão é de 15 a 30 centímetros de neve em partes de Massachusetts, Vermont, New Hampshire e Maine.



A chuva diminuirá gradualmente ao longo do dia na Pensilvânia, Nova Jersey e grande parte de Nova York, mas persistirá nas Carolinas e em partes do Sudeste.



Quinta-feira - Dia de Ação de Graças



A quinta-feira, 23, Dia de Ação de Graças, será muito mais frio e bastante seco no centro e no leste dos EUA, à medida que o ar frio do Canadá se instala após a tempestade. No entanto, esse influxo de ar frio fará com que chuvas de neve com efeito de lago se desenvolvam na direção do vento nos Grandes Lagos.



Outra tempestade pode se desenvolver e sair da Costa Leste no fim de semana. Chuva e potencial clima invernal são possíveis no meio do Atlântico e no Nordeste. Ainda é muito cedo para saber exatamente como, ou mesmo se, esta tempestade se desenvolverá, mas os detalhes entrarão em foco no meio da semana.