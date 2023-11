Brasileira é achada morta em Danbury (CT); família suspeita de ex-marido

A brasileira Melyssa Pereira da Costa, de 21 anos, foi encontrada morta em Danbury, Connecticut, onde morava com o então companheiro, Dheraldy Mendes, e o filho deles, de um pouco mais de um ano;os dois namoravam desde a adolescência, mas haviam se separado recentemente.



O casal morava na cidade de Danbury desde 2020. De acordo com as informações recebidas pela família de Melyssa, Dheraldy a teria matado e depois tirado a própria vida. Ela estudava nos EUA e era natural de Parauapebas, sul do Pará.



"Ele nunca apresentou esse tipo de atitude e ela nunca relatou nada, ao contrário, ela fava que ele era um bom marido. Então a gente quer entender o que realmente aconteceu, se houve alguma briga, a gente não sabe, e acabou nisso", contou a tia de Melyssa, Girlene Silva.

A jovem estava sozinha em casa com o bebê e uma amiga passou para buscá-la para um passeio, de acordo com sua tia. "Ela passou para elas fazerem uma fogueira e comerem algo. Essa amiga e o marido deixaram Melyssa em casa, à noite, e quando foi no dia 20 de manhã, já encontraram os dois mortos e o bebê chorando", relatou.

O ex-companheiro de Mellyssa teria se suicidado após cometer o crime e foi encontrado ao lado do corpo da brasileira.

O filho do casal está sob tutela do estado americano. Não foi permitido que o bebê ficasse com a família paterna, que também mora na cidade americana, pelo menos até o final das investigações. A família materna informou que vai requerer a guarda da criança.

"Quando soube que estava recém-separada enviei mensagem e ela disse que estava bem, que a família de Dheraldy estava dando apoio à ela e que estava trabalhando e estudando. Perguntei por que ela não voltava para cá, e ela disse que ia se formar e depois voltaria", disse a tia.

Foi aberta uma campanha no GofundMe para ajudar a família com as despesas para levar o corpo para o estado do Pará. A Prefeitura de Parauapebas informou que vai ajudar nos custos do transporte.

Fonte: G1.