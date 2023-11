Mais consumidores farão compras de fim de ano no crédito nos EUA

Grande parte dos consumidores deverão utilizar os planos de pagamento no crédito adotando o sistema“ compre agora, pague depois” nesta época de compras de fim de ano nos Estados Unidos.



Porém, a previsão que é boa para os varejistas, fez com que os especialistas em crédito voltassem a soar o alarme para o que pode acabar em uma “acumulação de empréstimos” – quando os consumidores contraem dívidas com vários credores.



Os empréstimos de curto prazo geralmente vêm com taxas de juros favoráveis ao consumidor e permitem que os compradores façam um pagamento inicial na finalização da compra e depois paguem o restante em parcelas, normalmente em algumas semanas, até meses. Isso pode ser atraente para um comprador que compra vários presentes para familiares e amigos durante o fim de ano, especialmente se estiver equilibrando outras dívidas, como empréstimos estudantis ou cartões de crédito.



Além disso, a maioria destes empréstimos de curto prazo não é reportada às três principais agências de crédito. Os consumidores apreciam isso porque os empréstimos não afetam a sua pontuação de crédito.



Os dados mostram que os consumidores mais jovens e aqueles com dificuldade de acesso ao crédito utilizam os empréstimos com maior frequência. Usados com responsabilidade, os planos de parcelamento aumentam a inclusão financeira, segundo o Federal Reserve Bank de Nova York. Mas o Fed e alguns analistas dizem que as principais características dos planos podem tornar o endividamento demasiado fácil e sobrecarregar os consumidores com dívidas excessivas.



Os empréstimos do tipo “compre agora, pague depois” tendem a seguir um modelo partilhado. O credor realiza uma verificação de crédito suave dos solicitantes e, em seguida, solicita um pagamento inicial no momento da compra, juntamente com um acordo para fazer entre quatro e seis pagamentos em intervalos de duas semanas, embora os termos variem. Empréstimos a juros zero são ofertas iniciais comuns.



No entanto, se um cliente atrasar ou perder o pagamento, ele poderá ser impedido de usar o aplicativo ou sofrer juros ou taxas. Às vezes, esses valores são fixos, até US$ 25, e às vezes são calculados como uma porcentagem do empréstimo pendente.



No seu relatório, a Fed cita uma investigação que revela que os clientes gastam 20% mais quando está disponível comprar agora e pagar depois.



Os empréstimos parcelados de curto prazo geraram US$ 6,4 bilhões em gastos online em outubro, um aumento de 6% ano após ano, de acordo com um relatório recente do Adobe Analytics sobre compras online. A Adobe espera que o uso atinja o pico em novembro, com gastos de US$ 9,3 bilhões, incluindo um recorde diário de US$ 782 milhões na Cyber Monday. No geral, a Adobe estima que um em cada cinco americanos planeja comprar agora e pagar depois para comprar presentes de Natal.



Fonte: Associated Press.