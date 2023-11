CIA recruta mais cidadãos com dupla nacionalidade do Caribe e da América Latina

A agência de espionagem dos EUA, CIA (Central Intelligence Agency), está recrutando mais cidadãos com dupla nacionalidade do Caribe e da América Latina. O objetivo é diversificar sua força de trabalho com talentos e habilidades linguísticas específicas e entendimentos culturais em focos de turbulência em todo o mundo.



A CIA tem feito da diversidade uma prioridade durante anos. Os funcionários dos serviços de informações dizem que, desde 2021, a agência promoveu as percentagens mais elevadas de mulheres e oficiais de minorias para cargos de chefia nos seus 75 anos de história.



“Nos meus primeiros cinco anos na agência, não me lembro de ter ouvido falar sobre diversidade. Percorremos um caminho extraordinariamente longo. E não é apenas a coisa certa a fazer – na verdade serve à missão', disse Brian, natural de Trinidad - a maior e mais populosa das duas principais ilhas de Trinidad e Tobago no Caribe - e que trabalha para o vice-diretor da Agência Central de Inteligência.



O diretor da CIA, Bill Burns, concentrou-se em atrair recrutas mais diversificados para a agência nos últimos meses, dizendo à Rice University em abril que a agência está se esforçando para demonstrar “que existe um caminho para o topo para qualquer pessoa cujo trabalho o mereça, seja qual for o seu trabalho”.



A agência reduziu o tempo médio que leva entre a candidatura a uma vaga e o recebimento de uma oferta final de emprego e foca na dupla nacionalidade. Também tem acelerado o seu esforço de recrutamento, trabalhando com uma série de organizações profissionais para atrair talentos, disseram as autoridades.



No outono passado, os recrutadores da CIA participaram da AnitaB.org 2023 Grace Hopper Celebration e da Out and Equal Conference, ambas em Orlando, bem como de um dia de carreira em engenharia na Universidade de Miami, para atrair recrutas.



Os recrutadores da CIA também participarão de dois grandes eventos de recrutamento na Flórida no início do próximo ano, na Conferência Regional Sudeste da Sociedade de Cientistas e Engenheiros Asiáticos em Gainesville, em 13 de janeiro, e na Exposição de Carreira e Estágio 2024 da Florida A&M University em Tallahassee, em 24 de janeiro.



Fonte: Miami Herald.