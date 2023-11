Três estudantes universitários palestinos são baleados em Vermont

Três estudantes universitários palestinos de 20 anos foram baleados em Burlington, Vermont, na noite do último sábado, 25.

O ataque gerou apelos de organizações de direitos civis e das famílias das vítimas para que as autoridades investiguem como sendo crime de ódio.



Jason J Eaton foi identificado como o possível agressor e levado sob custódia após uma busca em sua casa, de acordo com a CBS News, parceira da BBC nos EUA. Ele deve ser processado ainda nesta segunda-feira.



As vítimas foram transportadas para o Centro Médico da Universidade de Vermont, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Polícia de Burlington divulgado no domingo, 26. “Dois estão estáveis, enquanto um sofreu ferimentos muito mais graves.”



Segundo a polícia, os estudantes caminhavam pela Prospect Street enquanto visitavam um parente em Burlington no feriado de Ação de Graças quando “foram confrontados por um homem branco armado”, diz o comunicado.

“Sem falar, ele disparou pelo menos quatro tiros da pistola e acredita-se que tenha fugido a pé”, afirmou a polícia.



As autoridades ainda disseram que duas das vítimas são cidadãos norte-americanos e uma é residente legal. Dois dos três estudantes usavam keffiyehs, lenços tradicionais palestinos, segundo o departamento de polícia. Dois foram baleados no tronco e um nas “extremidades inferiores”.



Os estudantes, identificados como Hisham Awartani, Tahseen Ahmed e Kinnan Abdalhamid, foram baleados perto da Universidade de Vermont, em Burlington.



Abdalhamid foi nomeado pelo Haverford College, na Pensilvânia, como um de seus alunos. Awartani estuda na Brown University em Rhode Island e Ahmed é aluno do Trinity College em Connecticut.



Os detetives recuperaram evidências balísticas do tiroteio, que serão submetidas a um banco de dados federal, segundo a polícia de Burlington.

O chefe de polícia Jon Murad disse em um comunicado à imprensa que os policiais responderam a uma ligação e encontraram duas vítimas de tiros, com a terceira a uma curta distância, todas perto do campus da Universidade de Vermont.



Crime de ódio



O governo dos EUA está investigando se o tiroteio foi um crime de ódio. O ataque ocorre num momento em que os EUA enfrentam um aumento de incidentes islamofóbicos e anti-semitas, incluindo ataques violentos e assédio online, desde o início do conflito Israel-Hamas, em 7 de Outubro.



Fonte: CNN.