FDA expande recall de melão após mortes e internações por salmonela

As autoridades de saúde dos EUA fizeram o recall de mais três marcas de melões inteiros e pré-cortados na sexta-feira, 24. O número de pessoas infectadas com salmonela mais que dobrou na semana passada.



Quase 100 pessoas em 32 estados (até o momento a Flórida não está na lista) adoeceram por causa das frutas contaminadas. Arizona, Missouri, Minnesota, Wisconsin e Ohio têm o maior número de casos. Duas pessoas morreram devido às infecções em Minnesota e 45 pessoas estão hospitalizadas em todo o país.



O recall original da Food and Drug Administration dos EUA incluía melão inteiro da marca Malichita, melão pré-cortado da marca Vinyard e melão inteiro ALDI e produtos de frutas pré-cortados. Os melões inteiros da marca Rudy, os melões pré-cortados da marca Freshness Guaranteed e da marca RaceTrac juntaram-se à lista na sexta-feira.

Autoridades de saúde dizem que qualquer pessoa que comprou as frutas em recall deve jogá-las fora e lavar as superfícies que as tocaram com água quente e sabão ou na máquina de lavar louça.



A maioria das pessoas infectadas com salmonela desenvolve diarreia, febre e cólicas estomacais dentro de seis horas a seis dias após consumir alimentos contaminados com a bactéria. As doenças geralmente duram de quatro a sete dias. Pessoas vulneráveis, incluindo crianças, pessoas com mais de 65 anos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido, podem desenvolver doenças graves que requerem cuidados médicos ou hospitalização.

Veja aqui o anúncio da FDA.