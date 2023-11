EUA abrem mais de 200 vagas para capacitação de professores brasileiros

Estão abertas as inscrições para o Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos (PDPI). São 270 vagas e o prazo para apresentação das candidaturas vai até 15 de janeiro de 2024.



O Programa, que está na sua nona edição, é realizado em parceria com a Comissão para o Intercâmbio Educacional entre os Estados Unidos e o Brasil (Comissão Fulbright). Podem participar professores de língua inglesa da educação básica que atuam nas redes públicas de ensino. O curso tem duração de seis semanas.

As 270 vagas serão preenchidas com até cinco professores de cada estado e do Distrito Federal. Para a seleção, será avaliado o nível de proficiência em língua inglesa do candidato medido pelo Test of English as Foreign Language (Toefl). Para participar, o interessado deve ter o currículo cadastrado na Plataforma Freire. As inscrições são gratuitas e feitas no site Fulbright.

Os selecionados receberão passagens nacional e internacional, ajuda de custo, reembolso da taxa do visto, seguro-saúde, alojamento, alimentação, taxas escolares e materiais didáticos para uso no curso. O resultado final está previsto para ser divulgado em abril de 2024 e as atividades nos EUA a partir de julho do ano que vem.



O Edital nº 32/2023 da CAPES, com a oferta de 270 vagas, consta do Diário Oficial da União de 16 de novembro.







O PDPI é desenvolvido em parceria entre a CAPES, a embaixada dos Estados Unidos e a Comissão Fulbright. A iniciativa oferece a professores de língua inglesa da educação básica, em exercício na rede pública de ensino brasileira, a oportunidade de um curso intensivo de seis meses em universidade nos Estados Unidos, com atividades acadêmicas e culturais.

O Programa proporciona imersão no cotidiano de um país de língua inglesa, expandindo a capacidade de contextualização histórica e cultural no ensino do idioma. O curso também prevê compartilhamento de metodologias para aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é um órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).