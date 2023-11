Passageiro abre saída de emergência e sobe na asa de avião em New Orleans

Um passageiro da Southwest Airlines abriu a escotilha de saída de emergência e subiu na asa do avião. O incidente aconteceu no último domingo, 26, enquanto a aeronave aguardava para decolar no Aeroporto Internacional Louis Armstrong de Nova Orleans.



Segundo os outros passageiros, o avião ainda estava na passarela e não se movia, quando o passageiro se levantou rapidamente e conseguiu abrir a porta de emergência.



Ele então subiu na asa da aeronave e pulou no chão. Logo depois, foi capturado perto do avião pelo pessoal de terra e mantido até a chegada dos policiais”, disse o Gabinete do Xerife da Jefferson Parish.



Não está claro o que levou o passageiro a abrir a saída de emergência, mas ele foi transportado para um hospital para avaliação, pois se acreditava que poderia estar “sofrendo de uma emergência de saúde mental”, de acordo com o gabinete do xerife. Os policiais o consideraram “incoerente” e “não totalmente consciente do que estava ao seu redor”.



Não há acusações criminais relacionadas ao incidente e a investigação foi encaminhada às autoridades federais, segundo o gabinete do xerife, que observou que o homem, de 38 anos e natural de Atlanta, não foi encontrado em posse de nenhuma arma e não deixou nada no avião.



A Southwest Airlines disse que, após um breve atraso, o voo finalmente partiu para Atlanta e continuou até seu destino final, Baltimore.







O medo de voar, ou aviofobia, é um transtorno de ansiedade que afeta cerca de 40% da população dos EUA. 2,5% têm o que é classificado como uma fobia clínica, aquela em que uma pessoa evita voar ou o faz com sofrimento significativo.



Uma longa pesquisa realizada pela CBS News e YouGov descobriu que, em 2015, apenas 41% dos americanos entrevistados relataram “não ter nenhum medo” de embarcar em um avião. A percentagem de americanos sem medo de voar caiu para 38% após os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, de acordo com uma sondagem anterior do Gallup.