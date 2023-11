Partes do Nordeste dos EUA têm alertas de fortes rajadas de neve

Quando a neve parar, 30-40 polegadas de neve fresca poderão cobrir partes do norte do estado de Nova York. Os primeiros flocos da temporada também são possíveis para Washington, D.C., Nova York e Filadélfia.



O primeiro evento significativo de neve da temporada está em andamento em partes dos Grandes Lagos e no interior do Nordeste, com neve forte prevista para continuar até a manhã de quarta-feira, 29.



Uma preocupação especial será para quem viaja por partes de Nova York, Pensilvânia, Ohio e Maryland, onde rajadas de neve podem causar uma queda repentina na visibilidade e condições de branqueamento nas estradas.



A neve com efeito de lago continuará até a manhã de quarta-feira, com 20 a 16 polegadas adicionais de neve possíveis nas áreas típicas do cinturão de neve a favor do vento dos lagos Erie e Ontário. Os totais de tempestades no momento em que a neve termina podem estar na faixa de 30-40 polegadas, especialmente para a área de Tug Hill Plateau, no norte do estado de Nova York.



A neve com efeito de lago ocorre quando uma massa de ar frio flui sobre os Grandes Lagos, ainda relativamente quentes e sem gelo. A diferença de temperatura cria nuvens e, eventualmente, neve que cai na direção do vento nos lagos.

A massa de ar frio responsável pela produção da neve é a mais fria da estação até agora. Na manhã de terça-feira, temperaturas de um dígito com ventos frios abaixo de zero foram registradas em partes do Upper Midwest, incluindo Minneapolis. Chicago acordou com valores de sensação térmica na casa de um dígito, e os nova-iorquinos começaram seus dias com sensação térmica em torno de 20F.



As máximas de terça-feira terão dificuldade para chegar a 40F para as grandes cidades ao longo do corredor I-95, e permanecerão na casa dos 50F para cidades do Sudeste, como Atlanta, Tallahassee, Flórida e Nova Orleans.



Esta primeira rajada de frio do inverno continuará pelos próximos dois dias e depois será moderada no final da semana.



Fonte: NBC News.

Take a drive through the fresh fallen snow in Cleveland this morning! ?? #OHwx pic.twitter.com/iuqvfd2Ts3 — AccuWeather (@accuweather) November 28, 2023