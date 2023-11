Flórida X Califórnia: Ron DeSantis e Gavin Newsom debatem qual melhor estado

Os governadores Ron DeSantis, da Flórida, e Gavin Newsom, da Califórnia, vão discutir em um debate na TV qual dos dois estados tem melhor modelo de gestão nos Estados Unidos.



O debate acontecerá nesta quinta-feira, 29, em Alpharetta, Geórgia, às 9pm (horário leste e 6pm na Califórnia), e irá ao ar pela Fox News. Com duração de uma hora e meia, ele promete abordar uma série de questões cruciais, com as ideologias republicanas e democratas em questão, como a economia e liberdade de expressão entre as principais.



Ambos governadores concordaram em setembro com os termos de um debate individual na televisão, que foi anunciado como uma oportunidade para dois opostos ideológicos apresentarem suas abordagens radicalmente diferentes de governar.



Num vídeo de angariação de fundos este mês para a sua campanha presidencial, o republicano DeSantis chamou a Califórnia de “a placa de Petri para o esquerdismo americano”, enquanto a Flórida é o “modelo para o renascimento, um modelo baseado na liberdade”.



O democrata Newsom respondeu com um anúncio de TV que começou a ser transmitido na Flórida em 19 de novembro, acusando DeSantis de tornar criminosas mulheres que buscam o aborto ao assinar uma proibição após seis semanas de gravidez. “Isso não é liberdade. Essa é a Flórida de Ron DeSantis”, diz Newsom no anúncio.



Mas como a Califórnia e a Flórida realmente se comparam?



A queda populacional da Califórnia nos últimos anos deu nova munição a uma crítica conservadora comum: os elevados impostos e o custo de vida do estado estão a afastar as pessoas.



A Califórnia é sem dúvida cara. Os gastos per capita no ano passado com habitação, serviços públicos, saúde, cuidados, alimentação e gasolina foram o quarto mais elevado do país, de acordo com dados do Bureau of Economic Analysis dos EUA – atrás apenas de Washington, D.C., Massachusetts e Alasca.



Mas a Flórida não é substancialmente mais barata. Ele ocupa o 14º lugar em gastos per capita com esses itens básicos, com o cidadão médio da Flórida pagando cerca de 8% menos no ano passado do que o californiano médio. O aumento dos custos da habitação e o colapso do mercado de seguros também estão a contribuir para uma crescente crise de acessibilidade na Flórida.



Os dois estados divergem mais em matéria de impostos. A carga tributária estadual e local da Califórnia, como parcela da renda, foi a quinta maior do país no ano passado, de acordo com a Tax Foundation, um think tank conservador, enquanto a da Flórida foi a 39ª. A Flórida, notavelmente, não cobra imposto de renda pessoal.



Contudo, devido à sua dependência dos impostos sobre vendas e propriedades, o sistema fiscal regressivo da Florida recai desproporcionalmente sobre os pobres. As famílias de baixos rendimentos enfrentam uma carga fiscal mais elevada do que os californianos de baixos rendimentos, de acordo com o Instituto de Tributação e Política Econômica.



Assim, na última análise do Census Bureau, a Florida teve a terceira maior taxa de pobreza do país no ano passado – depois de Washington, D.C., e Califórnia.



A taxa de desemprego da Califórnia aumentou de 4,7% em setembro para 4,8% em outubro. A taxa de desemprego da Flórida é de 2,8% e a taxa de desemprego nacional é de 3,9%.



A Flórida não possui imposto de renda estadual e depende em grande parte das receitas fiscais do turismo. Essa receita está sob pressão por causa da política do estado, embora o governo diga que o número de visitantes ao estado mostra que está indo muito bem.



Novas leis, incluindo aquelas que restringem o direito ao aborto e os currículos escolares, levou a avisos de viagens e cancelamentos de convenções em meio a acusações de que a Flórida é hostil a membros da comunidade LGBTQ, mulheres, pessoas negras e imigrantes.



A Califórnia e a Flórida têm a maior e a terceira maior população desabrigada do país, respectivamente.Mas com mais de 171 mil pessoas desabrigadas na Califórnia em 2022, o Golden State tem uma taxa muito mais alta: cerca de 44 em cada 10 mil residentes estão sem casa. Isso é mais de três vezes e meia a taxa de moradores sem teto na Flórida, de acordo com dados federais.



Fonte: Calmatters e Miami Herald.