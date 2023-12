Casa explode enquanto polícia cumpria mandado de busca na Virgínia

Uma grande explosão destruiu uma casa em Arlington, Virgínia, nos arredores de Washington DC, enquanto a polícia executava um mandado de busca na tarde de segunda-feira, disseram as autoridades.



Os policiais foram chamados à casa às 16h45 de segunda-feira após relatos de alguém disparando um sinalizador. Quando tentaram entrar, horas depois, foram disparados tiros e depois uma grande explosão.

Os policiais presentes relataram apenas ferimentos leves, enquanto o suspeito dentro da casa está desaparecido.



Os agentes conseguiram uma autorização para buscas na casa de um suspeito. No início da noite, quando os policiais já estavam na frente da residência, novos disparos foram ouvidos.

Por volta das 20h30, pelo horário local, o suspeito disparou várias vezes até que a residência de dois andares explodiu, provocando um incêndio. Destroços da casa também foram lançados contra os policiais e imóveis vizinhos.

Até a manhã desta terça-feira, a polícia ainda não havia informado o que aconteceu com o suspeito que estava dentro da casa. Também não há informações sobre a existência de outras pessoas dentro do imóvel.

A causa da explosão é investigada. Alguns moradores da região disseram nas redes sociais que sentiram suas casas tremerem e foram evacuados pela polícia, enquanto outros foram orientados a se abrigar no local.

O Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos disse que agentes federais e investigadores federais de bombeiros estavam no local e auxiliando na investigação.



VIRGINIA: House explodes in Arlington as police approach a home to execute a warrant. Shots were fired as officers tried to enter the the home just before the explosion. No word yet on any injuries or casualties. pic.twitter.com/6E16FNzILO