Turista de Boston (MA) é morta em ataque de tubarão nas Bahamas

Uma turista de Boston foi morta na segunda-feira, 4, por um tubarão enquanto praticava paddle nas Bahamas. As informações são da Associated Press.

A vítima, que até o momento não foi identificada, mas seria recém-casada, foi atacada a menos de um quilômetro e meio do extremo oeste da ilha de New Providence, onde fica a capital, Nassau. Ela estava praticando paddle com o marido que não ficou ferido, segundo o sargento da polícia Desiree Ferguson.



De acordo com a polícia, um salva-vidas resgatou as duas pessoas com um barco ao ver o que estava acontecendo, mas a mulher sofreu ferimentos graves no lado direito do corpo e foi declarada morta no local, apesar dos esforços de reanimação cardiopulmonar.

Não ficou imediatamente claro que tipo de tubarão atacou a mulher. "Entre 30 a 40 espécies de tubarões vivem nas Bahamas, embora o tubarão de recife caribenho, o tubarão-touro, o tubarão-tigre e o tubarão de ponta preta tenham a maior frequência de mordidas", disse Gavin Naylor, diretor do programa do Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões na Flórida.

“Normalmente, é uma mordida acidental. Eles acham que é outra coisa. De vez em quando, eles atacam as pessoas, e isso é muito intencional", acrescentou.







A morte da mulher é o segundo ataque de tubarão nas Bahamas – onde tais ataques são bastante raros – em pouco menos de duas semanas.



Ele observou que as Bahamas têm uma população turística “enorme”, ressaltando que há muita gente na água e muitos visitantes que querem ver os tubarões de um barco de pesca ou mergulhar com eles, o que acaba influenciando no comportamento dos tubarões.

Ataques fatais de tubarões são raros, com apenas uma média de cinco a seis relatados em todo o mundo por ano, a maioria deles ocorrendo na Austrália, disse Naylor. No ano passado, houve um total de 57 mordidas não provocadas em todo o mundo, a maioria delas nos EUA, de acordo com o Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões.

Pelo menos 33 ataques não provocados confirmados de tubarões foram relatados nas Bahamas desde 1580, com a ilha ocupando o nono lugar no mundo, de acordo com o arquivo.

O jornal Nassau Guardian informou que as autoridades nas Bahamas ainda estão à procura de uma mulher alemã que desapareceu no final do mês passado depois de ter sido aparentemente atacada enquanto mergulhava.

No ano passado, um tubarão matou um passageiro de um navio de cruzeiro americano da Pensilvânia que praticava mergulho com snorkel no norte das Bahamas, perto de Green Cay.

A maioria dos ataques de tubarão no Caribe ocorre nas Bahamas, embora um raro ataque de tubarão tenha sido relatado no território caribenho francês de St. Martin, há três anos.