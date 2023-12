Adolescente brasileira de 17 anos desaparece em Washington D.C.

A adolescente brasileira Manuela Keller Cohen, 17 anos, está desaparecida desde 20 de novembro. Ela mora em Washington D.C. com os pais Sofia Keller Neiva, 40, e Bruno Barreto Cohen, 40.



De acordo com os pais, ela saiu de casa por volta de 4pm, sem celular ou chaves, e avisou que voltaria duas horas depois. Isso não aconteceu e, agora, a jovem é considerada desaparecida.



Manuela e os pais moram em Washington desde 2016. Natural de Brasília, a jovem está no último ano do ensino médio, que cursa on-line.



Na tarde de 20 de novembro, uma segunda-feira, Manuela saiu, mas não avisou para onde ia ou se estaria acompanhada. O pai da adolescente contou que a filha não costuma passear sem avisar para onde vai e que ela sempre mantém contato para dizer o que está fazendo.



Bruno relatou que, no último dia em que foi vista, Manuela teria confirmado com o pai se ele estaria em casa na hora prevista de voltar, a fim de abrir a porta para recebê-la. “Ela fez questão de ter certeza que eu estaria em casa, pois saiu sem as chaves e não teria como entrar”, detalhou.



Quando percebeu que o tempo passava além do horário de retorno previsto, Bruno e a mãe da jovem resolveram ir à polícia. O casal registrou boletim de ocorrência às 21h30.



Pistas



No dia seguinte, ela contatou os pais por mensagem de texto, disse que estava com amigos e que precisava de um tempo para si. Manuela também afirmou estar em Baltimore, a cerca de uma hora de Washington, mas não deu a identidade de quem a acompanhava. Aquele foi o último contato da adolescente com a família até então.



Bruno e Sofia tiveram acesso ao celular e ao computador deixados para trás pela jovem. Eles conseguiram acessar as mídias sociais dela e descobriram um suposto relacionamento que ela mantinha com um homem de 21 anos. Os dois teriam conversado até o dia em que a adolescente desapareceu.







Sem avanços nas investigações ou novas pistas que poderiam revelar o paradeiro da garota obtidas pela polícia, o casal se frustrou e decidiu contratar um detetive particular. Para isso, foi criada uma campanha no GofundMe.



"Olá, meu nome é Sofia Keller Neiva e estou arrecadando fundos para a busca da minha filha desaparecida. Junte-se a nós na busca urgente para encontrar Manuela Keller Cohen. Absolutamente cada contribuição faz a diferença. Estamos arrecadando fundos para colaborar com as autoridades policiais e contratar um investigador particular, aprimorando os esforços de busca. Cada doação nos aproxima de reunir Manu com sua família. Obrigado por ser um farol de esperança neste momento tão desafiador", diz a campanha.

A família pede ajuda da comunidade brasileira para encontrá-la.

Quem tiver informações, pode entrar em contato pelo 1-202-737-4404

Metropolitan Police Department (District of Columbia).

Critical #MissingPerson 17-year-old Manuela Cohen, who was last seen in the 2800 block of Quebec Street, Northwest, on Monday, November 20, 2023.



Have Info? Call 202-727-9099 or Text 50411 pic.twitter.com/VMekRPGvBT — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 22, 2023