McDonald's planeja ampliar rede com 10 mil novas lojas nos próximos 4 anos

O McDonald’s planeja abrir quase 10 mil restaurantes nos próximos quatro anos, um ritmo de crescimento sem precedentes até mesmo para a maior cadeia de hambúrgueres do mundo.



A gigante do hambúrguer que começou em Chicago disse nesta quarta-feira, 6, que pretende ter 50.000 restaurantes em operação em todo o mundo até o final de 2027. O McDonald’s tinha 40.275 restaurantes no início deste ano.



Mais detalhes são esperados durante o evento para investidores da empresa nesta quarta-feira , incluindo onde o crescimento das lojas estará concentrado. O McDonald’s também anunciou uma parceria com o Google Cloud, que a ajudará a acelerar serviços automatizados e reduzir a complexidade para seus funcionários.







As vendas nas mesmas lojas do McDonald's aumentaram quase 9% em todo o mundo no terceiro trimestre, mesmo com a ligeira queda do tráfego nos EUA.



A empresa está focada em itens essenciais do menu, como Quarter Pounders e batatas fritas que, segundo o McDonald’s, representam 65% das vendas em todo o sistema.



Hambúrgueres com pães mais macios e torrados na hora, queijo mais derretido e mais molho Big Mac chegarão aos restaurantes dos EUA até o final de 2024 e à maioria dos outros mercados até o final de 2025. O McDonald's disse que as vendas de frango estão agora no mesmo nível das de carne bovina e planeja levar seu sanduíche McCrispy a quase todos os mercados globais até 2025.



Outras redes nacionais também estão se expandindo rapidamente. A Starbucks disse no mês passado que espera ter 55 mil lojas em todo o mundo até 2030, contra 38 mil hoje.



Fonte: Associated Press.