Visto eletrônico brasileiro já está disponível e vale por 10 anos

Turistas americanos, australianos e canadenses já podem solicitar o visto eletrônico, o chamado e-Visa, para visitar o Brasil, por meio do endereço eletrônico.

O documento será exigido para os cidadãos dos três países nos portos, aeroportos e fronteiras terrestres a partir do dia 10 de janeiro.

A Embratur e o Ministério do Turismo atuam na produção e distribuição de informações sobre o procedimento de emissão do visto a todos os operadores turísticos e companhias aéreas que vendem, nesses três países, passagens e pacotes para o Brasil. O pacote de material demonstra o elevado grau de praticidade e conveniência da emissão do visto, que será 100% eletrônico e dispensa comparecimento do interessado a consulados brasileiros.

"Apesar da volta da obrigatoriedade do visto para os cidadãos desses três países, o governo federal, por meio do Ministério do Relações Exteriores, tem trabalhado para tornar esse processo o mais ágil possível, não havendo necessidade de o turista se deslocar até a Embaixada e podendo ser solicitado online", comentou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

O requerente fará por via digital toda a tramitação do pedido e a apresentação da documentação pertinente, e receberá o visto também eletronicamente, via e-mail.

Para entrar no Brasil, precisará apresentar apenas o passaporte válido e uma cópia impressa do visto. O visto eletrônico custará US$ 80,90, permitirá múltiplas entradas e terá o mesmo prazo de validade dos vistos convencionais: 10 anos para norteamericanos, 5 anos para canadenses e australianos.

Leia mais sobre o assunto no gazetanews.com

Fonte: Mercado e eventos.