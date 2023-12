Renda do comprador aumentou, mas acessibilidade para comprar uma casa nos Estados Unidos piorou

Um relatório anual apresentado pela Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR) revelou que a renda de um comprador típico de casa nos Estados Unidos subiu para US$ 107 mil, em comparação aos US$ 88 mil no ano de 2022.

O aumento anual de 22% foi o maior já registrado e coloca a aquisição da casa própria fora do alcance de muitas famílias nos Estados Unidos, onde o rendimento médio é de cerca de US$75 mil, de acordo com o Census Bureau.

Comprar uma casa tornou-se muito mais difícil, à medida que as taxas de hipotecas aumentaram nos últimos dois anos e os preços das casas continuaram a subir devido ao baixo estoque disponível no mercado.

"A renda familiar daqueles que compraram casas com sucesso aumentou quase US$ 20 mil e ultrapassou os seis dígitos, apenas pela segunda vez em nossos registros", disse Jessica Lautz, economista-chefe adjunta e vice-presidente de pesquisa da NAR.

Como resultado, os pagamentos da entrada de uma compra de imóvel saltaram para a maior parcela do preço de compra de uma casa em duas décadas - 8% para compradores de casas pela primeira vez e 19% para compradores recorrentes, à medida que os compradores reuniam pagamentos iniciais maiores para evitar a competição com outros compradores ou para reduzir o valor da compra que foi financiada com hipoteca.

"Num mercado imobiliário ainda competitivo, os compradores de casas mais abastados conseguiram ter as suas ofertas aceitas oferecendo entradas maiores e até pagando em dinheiro", disse Lautz.

A pesquisa anual de compradores e vendedores recentes de casas, que este ano rastreia as transações entre julho de 2022 e junho de 2023, é realizada desde 1981.

Apesar das poucas casas no mercado, preços que não diminuíram e taxas de hipoteca altas, houve compradores de primeira viagem no mercado este ano, que representaram 32% de todos os compradores de casas, acima dos 26% do ano passado. Embora seja um aumento, está bem abaixo da média histórica de 38%.

Notavelmente, os compradores novatos demonstraram rendimentos familiares de quase US$ 25.000 acima do ano passado e foram mais propensos a utilizar ativos financeiros para entrar no mercado.

Os novos compradores de casas pagaram uma entrada significativamente menor ao comprar um imóvel, com um pagamento inicial típico de 8% do preço de compra da casa. Essa é a parcela mais alta do preço de compra desde 1997, quando o pagamento inicial típico era de 9% para compradores de primeira viagem.

Em comparação, a entrada inicial típica para compradores recorrentes foi de 19%, que é a maior parcela desde 2005, quando a entrada típica era de 21%.

As elevadas taxas hipotecárias são a principal razão para o aumento do ano passado, uma vez que os compradores queriam financiar o mínimo possível do preço de compra a taxas que foram de 6% ou mais durante a maior parte do período da pesquisa.