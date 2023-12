Professor universitário de 67 anos é o autor do tiroteio na Universidade de Nevada

O atirador em um tiroteio em massa na quarta-feira, 6, no campus da Universidade de Nevada, em Las Vegas, que deixou três mortos e um quarto ferido, é um professor universitário de 67 anos com conexões com faculdades na Geórgia e na Carolina do Norte, segundo disse uma fonte policial à CNN.

Não se sabe que ligação ele tinha com a escola onde ocorreu o tiroteio.



Em entrevista coletiva na noite de quarta-feira, um xerife de Las Vegas, Kevin McMahill, disse que a identidade do atirador, que está morto, não será divulgada até que sua família seja notificada.

A polícia do campus enfrentou o atirador fora de Beam Hall, disse o xerife. Houve uma reunião do lado de fora do salão onde os alunos brincavam e construíam coisas com briquedos Lego, segundo o xerife.

“O que aconteceu hoje é um crime hediondo e imperdoável… Se não fosse pelas ações heroicas de um dos policiais que responderam, inúmeras vidas adicionais poderiam ter sido ceifadas”, disse ele.



Três pacientes foram levados ao Hospital Sunrise, disse a porta-voz Marissa Mussi. O xerife disse que a condição da vítima ferida – inicialmente listada como grave – foi elevada para estável.

A polícia está trabalhando para descobrir evidências e identificar o motivo, disse McMahill, acrescentando que não tinha detalhes sobre a arma do suspeito.

Este último tiroteio em massa ocorre quando os estudantes estão no meio de uma semana de estudos antes de fazer os exames finais e entrar nas férias de inverno, na mesma cidade que sofreu o pior tiroteio em massa da história moderna dos EUA em 2017.

80º tiroteio em uma escola dos EUA



Houve 631 tiroteios em massa nos Estados Unidos este ano, de acordo com o Gun Violence Archive.

Houve 80 tiroteios em escolas nos EUA até agora neste ano, de acordo com uma análise da CNN. Desses, 51 tiroteios foram relatados em campi de ensino fundamental e médio e 29 em campi universitários.

A UNLV está localizada a poucos quilômetros do local do tiroteio em massa no festival de música Route 91 Harvest, que deixou pelo menos 58 mortos e centenas de feridos. Nos anos que se seguiram ao massacre, mais duas vítimas morreram devido a ferimentos relacionados com tiroteios.