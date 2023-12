Walmart anuncia recall de prato de frango vendido em mais de 4.200 lojas dos EUA

Um prato de frango vendido em mais de 4.200 lojas do Walmart sob uma das marcas próprias da rede foi colocado em recall na quarta-feira, 6, depois que a refeição pronta para consumo deu positivo para listeria.



O prato recolhido é: Arroz frito com frango com frescor garantido, lote nº WK10CFR com prazo de validade de 10 de novembro de 2024, e que deve ser devolvido à loja para reembolso ou jogado no lixo.



Como é de costume, o Walmart rapidamente publicou um PDF de 89 páginas com lojas que vendiam arroz frito com frango, incluindo na Flórida.



O aviso de recall do Serviço de Inspeção de Segurança Alimentar do USDA dizia: “O problema foi descoberto pelo FSIS durante a análise dos resultados dos testes, que mostraram que o produto testou positivo para (listeria)”.



A Garland Ventures de Garland, Texas, emitiu o recall de mais de 18.400 pratos que preparou para o Walmart. Se você tiver alguma dúvida sobre esse recall, entre em contato com os gerentes de contas da Garland Ventures, Evelyn Tsai ([email protected]) ou Phoebe Hsu ([email protected]) pelo telefone 972-485-8878.



A Listeria infecta cerca de 1.600 pessoas por ano nos Estados Unidos, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. A mortalidade é em torno de 260 pessoas.



Pessoas com mais de 65 anos, mulheres grávidas e recém-nascidos tendem a ser os mais vulneráveis aos piores efeitos da listeria. A maioria das pessoas sentirá que está com gripe, dores de cabeça, febre e rigidez de nuca.



Fonte: Miami Herald.