Tornado fora de época deixa seis mortos no Tennessee

Seis pessoas morreram, entre elas um bebê, e pelo menos 60 outras foram levadas para hospitais da região, após a passagem de um tornado pelo estado do Tennessee, na noite de sábado (9).

Entre as cidades que registraram a passagem do tornado estão Montgomery, Clarksville e Hendersonville, no norte do estado.

Além das vítimas, outras dezenas de pessoas também ficaram feridas, segundo autoridades locais.

Fotos postadas pelo Corpo de Bombeiros local nas redes sociais mostraram casas danificadas com destroços espalhados pelos gramados, além de carros tombados em uma rodovia e edifícios danificados.



O tornado atingiu o Tennessee em uma época atípica. A fim da primavera no Hemisfério Norte (entre maio e junho) costuma ser o período do ano mais propício para a formação desse fenômeno, que depende de que o solo tenha uma temperatura mais quente que o habitual.

Há dois anos, no entanto, o Tennessee também foi atingido por uma série de tornados nesta época, provocando a morte de 81 pessoas só na cidade de Kentucky.

“Esta é uma notícia devastadora e nossos corações estão partidos pelas famílias daqueles que perderam entes queridos”, disse o prefeito de Clarksville, Joe Pitts, em um comunicado.

Em Montgomery, um abrigo foi montado em uma escola, e autoridades pediram para que moradores permanecessem em casa.



A tempestade ocorreu quase dois anos depois que o Serviço Meteorológico Nacional registrou 41 tornados em vários estados, incluindo 16 no Tennessee e oito no Kentucky. Um total de 81 pessoas morreram somente em Kentucky.

Fonte: CBS.